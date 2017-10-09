Россию заподозрили во взломе телефонов солдат НАТО в Восточной Европе

Войска Североатлантического альянса, расположенные в странах Балтии и Польше, подверглись кибератакам. Целью нападений, по данным издания The Wall Street Journal, стали мобильные телефоны военнослужащих, из которых неизвестные злоумышленники украли личную информацию. В НАТО считают, что это новый объект интереса связанных с Россией хакеров. Прямых доказательств, впрочем, не представлено.

DW передает, что для атак используются дорогостоящие дроны с системой наблюдения, а также скрытые антенны – оборудование, которым едва ли смогли пользоваться любители.

Журналисты WSJ поговорили с одним из военнослужащих, чей мобильный телефон был взломан. Он сказал, что контактировал с человеком, которого считает агентом российской разведки. Тот утверждал, что владеет персональными данными солдата НАТО.

Другой собеседник WSJ, подполковник армии США Кристофер Л’Эру, рассказал, что опасается слежки россиян за его перемещениями, которую они осуществляют с помощью взломанного смартфона.

“Мы уже сталкивались с попытками негативно повлиять на наши войска, но личный состав подготовлен к выполнению поставленных задач, несмотря на эти гибридные вызовы”, – сказал DW представитель НАТО на условиях анонимности. “Все необходимые меры”, по его словам, приняты для “защиты сотрудников миссии” альянса в Восточной Европе.

Большую обеспокоенность вызвали новые сведения у бывшего офицера-разведчика армии Нидерландов Джо Шеноуди, который работает ведущим кибераналитиком в телекоммуникационной компании Verizon. Проблема, по словам Шеноуди, заключается в том, что, несмотря на тренинги и регулярные предупреждения, многие военнослужащие до сих пор “невероятно беззаботны”. Они продолжают вести привычную интернет-жизнь: свободно делиться данными о своем местоположении, скачивать мобильные приложения и так далее.

В то же время аналитик из американского фонда German Marshall Fund в Брюсселе Бруно Лете говорит, что у него такие сообщения особой тревоги не вызывают. Попытки взлома легко нейтрализовать, указывает он: достаточно просто приказать солдатам не брать с собой свои смартфоны на учения, операции или иные миссии.

При этом Лете подчеркивает, что пока НАТО на этом фронте в роли догоняющего и лишь реагирует на угрозы. И это несмотря на то, что сдерживание кибератак считается приоритетом альянса, и киберпространство официально признано еще одним полем противостояния.

NEWSru.com

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