Рост цен на отопление

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По данным Вильнюсских тепловых сетей, рост цен на тепловую энергию в октябре был обусловлен ростом цен на биотопливо.

Для потребителей Вильнюсских тепловых сетей цена на тепловую энергию увеличилась на 5,31 проц. по сравнению с сентябрем 2018 года, а по сравнению с октябрем прошлого, 2017 года – на 6,67 проц.

Увеличилась стоимость тепловой энергии и в других крупных городах Литвы. В Вильнюсе стоимость тепловой энергии составляет 4,98 цента / кВт-ч. Дороже тепловая энергия в октябре среди пяти крупных городов Литвы стоила только в Панявежисе и составляла 5,20 цента/ кВт-ч.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt