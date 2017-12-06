Рост цен обеспечен: повысят акцизы

Сейм после рассмотрения одобрил изменения Закона об акцизах, в которых предусмотрено увеличение акцизов на дизельное топливо, сигареты, сигары и сигариллы. Для того, чтобы поправки были приняты, парламент должен будет проголосовать еще раз.

С учетом того, что сейчас в отношении сельскохозяйственного сектора также применяются льготы по другим налогам (на землю, на недвижимость), предлагается акцизный тариф на используемый в деятельности сельского хозяйства газойль увеличить с 21 до 56 евро за 1000 литров продукта. Из-за налоговых изменений один литр этого продукта может подорожать на 0,04 евро.

Стандартный акцизный тариф на газойль предлагается поднять с 330,17 до 347 евро за 1000 литров продукта. Из-за налоговых изменений один литр этого продукта может подорожать на 0,02 евро.

В законопроекте также предлагается с 1 марта 2018 года увеличить специфический элемент акцизов на сигареты до 59 евро за 1000 сигарет и установить, что минимальный комбинированный акцизный тариф за 1000 сигарет должен быть не меньше 96 евро. Соответственно, предлагается повысить акцизный тариф на сигары и сигариллы до 37 евро за килограмм продукта с учетом адекватного налогового влияния на цену.

После повышения акцизного тарифа на сигареты цена за пачку продукта (20 штук) в среднем поднимется на 10 центов. После повышения акцизного тарифа на сигары и сигариллы до 37 евро за килограмм продукта пачка этих продуктов (17 штук) в среднем может подорожать на 0,17 евро.

В рассматриваемых поправках предлагается отменить акцизную льготу на каменный уголь, кокс и лигнит и установить для этих продуктов стандартный акцизный тариф: на каменный уголь — 7,53 евро за тонну, а на кокс и лигнит — 8,98 евро за тонну.

Как отмечается в пояснительном документе, в связи с повышенными акцизами государство в 2018 году сможет дополнительно получить около 34,1 млн евро.

С помощью правовых актов также планируется освободить от акцизов весь природный газ (в том числе биогаз), когда он используется как двигательное топливо.

«ЛК» уже писал, что литовские транспортные компании предрекают после повышения акцизов на топливо уменьшение доходов в бюджет, поскольку цены на дизельное топливо в Литве станут выше, чем в соседней Польше.

Соответственно, весь транзитный поток будет обеспечивать себя топливом не в Литве, как сейчас, а в Польше.

Кроме того, неизбежно повысятся расходы транспортников, работающих в Литве, что, в свою очередь, спровоцирует рост цен на продукты питания и иные товары, которые развозятся грузовиками, работающими исключительно на дизельном топливе.

Инф. “ЛК”.

Метки: N49 (1189) 7 декабря, Акцизы