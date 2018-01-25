Рост цен увеличивает социальное отчуждение

Почти треть жителей Литвы утверждает, что в 2017 году их жизнь ухудшилась по сравнению с предыдущим годом.

Чуть более половины жителей сказали, что их финансовое положение за год не изменилось, а улучшение ощутил всего один житель из десяти, показывают результаты опроса, проведенного по заказу новостного агентства BNS компанией маркетинговых исследований RAIT.

По словам экономистов, результаты опроса показывают, что рост средних доходов населения не компенсировал недовольство жителей ростом цен. Продолжает увеличиваться социальное отчуждение, потому что об ухудшении финансового положения обычно говорили жители старшего возраста с небольшими доходами и безработные.

Старший экономист Danske Bank в странах Балтии Рокас Граяускас по этому поводу сказал, что результаты опроса логичны, поскольку несмотря на рост зарплат в Литве быстро росли цены на товары и услуги.

Экономист, советник министра социальной защиты и труда Ромас Лазутка сказал, что результаты опроса показали рост социального неравенства.

«У тех, кто больше зарабатывает, больше растут доходы, а у тех, кто зарабатывает мало или не работает, доходы растут медленно, и это неравенство увеличивается. Даже если доходы людей росли, они это не оценивают с радостью, поскольку возмущаются ростом цен», – сказал Лазутка.

По заказу BNS компания RAIT опросила в декабре более 1 тыс. жителей, которых попросили дать оценку тому, как менялось их финансовое положение в 2017 году по сравнению с 2016-м. 53% опрошенных сказали, что их финансовое положение не изменилось, 32% – что оно ухудшилось, 11% – что улучшилось. Еще 4% сказали, что у них нет определенного мнения по этому вопросу.

Чаще всего об ухудшении финансовой ситуации говорили люди более старшего возраста (55–64 года), пенсионеры или безработные, а также участники опроса с самыми низкими доходами (до 240 евро в месяц).

Об улучшении финансовой ситуации говорили лица в возрасте 25-34 лет, с высшим образованием, руководители или владельцы предприятий и жители с самым высоким уровнем доходов (более 450 евро в месяц).

Метки: N4 (1196) 25 января, Ромас Лазутка