Рост экономики начинает замедляться

По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2017 года, по сравнению с таким же периодом 2016-го, ВВП Литвы вырос на 3,4%. Это самый медленный темп роста ВВП в 2017 году (в первом и втором квартале он вырос соответственно на 4,2% и 4,1%).

Всему виной инфляция

Хотя Департамент статистики еще не представил динамику отдельных компонентов ВВП Литвы за последний квартал этого года, можно сделать предпосылку, что больше всего замедлению роста ВВП способствовал тот компонент, который еще совсем недавно больше всего стимулировал рост ВВП, то есть внутренний компонент, считают в Конфедерации промышленников Литвы (КПЛ).

Замедляющееся развитие внутреннего потребления иллюстрируют последние показатели розничной торговли. Например, рост объема розничной торговли (без продажи транспортных средств и топлива) замедлился от 5% в первом квартале 2017 года до 1,8% в третьем квартале. Мало того, оборот розничной торговли продуктами питания, напитками и табаком незначительно сокращался как во втором, так и в третьем квартале 2017 года (-0,2%). В конце концов, развитие розничной торговли не продуктами питания замедлилось от 8,5% в первом квартале до 3,8% в третьем квартале. Прогнозируется, что главная причина замедления роста потребления — выросшая инфляция в Литве, которая сейчас самая быстрая во всем ЕС и достигает 4,6%.

Похоже, что внутреннее потребление не выдерживает давления растущих цен, а главная роль вновь досталась экспорту, который в этом году быстро растет: за восемь месяцев этого года объемы экспорта товаров литовского происхождения (без табака и нефтепродуктов) выросли на 10%, между тем экспорт на рынок ЕС в этом году вырос более чем на 11%, отмечают в КПЛ.

Сейчас чуть ли не самый быстрый за последнее десятилетие рост хозяйства ЕС поддерживает спрос на литовский экспорт на рынке ЕС, а растущие продуктивные инвестиции помогают производителям хоть немного защититься от давления растущих трудовых издержек на конкурентоспособность.

Можно сделать предпосылку, считают аналитики, что в последнем квартале 2017 года рост ВВП Литвы также не будет таким быстрым, как в начале года, а больше всего его росту опять будет способствовать экспорт. Рост внутреннего потребления останется медленным из-за увеличивающегося давления растущих цен на кошелек потребителей.

Не исключают повторения кризиса

То, что темп экономического роста страны понемногу начинает замедляться, отмечают и экономисты литовского отделения датского банка Danske bank. Они прогнозируют, что всего в 2017 году экономика Литвы вырастет на 3,8%, но в 2018 году рост замедлится и будет достигать 3,5%.

Хозяйства Литвы растут благодаря всем главным двигателям — растут и внутреннее потребление, и инвестиции, и экспорт. Правда, рост потребления в третьем квартале замедлился. Как показывают данные розничной торговли, потребление росло медленнее всего за последние три года. Главный фактор, останавливающий рост потребления, — инфляция, которая в третьем квартале достигала 4,4%. Большую часть номинального прироста потребления уже составляет изменение цен, а не большее количество потребляемых товаров и услуг. Такой экономической ситуации в Литве не было с 2012 года, отмечают в кредитном учреждении.

«Положительные тенденции внутри страны и за ее пределами повышают и ожидания. Показатель экономических оценок в последнее время уверенно движется вверх, между тем растут и накопленные запасы изготовленной продукции. Показатель запасов часто говорит о большем оптимизме и вере, что спрос на производимые товары будет продолжать расти. Положительные ожидания также способствуют росту инвестиций. Использование производственных возможностей в этом году уже бьет рекорды всех времен. Другими словами, предприятия работают на грани производственных возможностей, а это означает лишь одно — спрос на инвестиции будет только расти», — отмечают аналитики Danske bank.

Инвестиции все больше стимулируют набирающее обороты распределение средств ЕС. До 2020 года Литве предусмотрена поддержка структурных фондов в размере 6,7 млрд евро, из них пока что выплачено менее 1/5. По мере того, как будут расти темпы использования средств, все больше денег ЕС будет вливаться в экономику страны, и инвестиции подскочат еще выше.

«Однако общие экономические тенденции 2017 года очень напоминают 2005 год, когда мы также могли наблюдать за ростом ожиданий, сокращением безработицы и все более быстрым ростом зарплат и цен. Из своего опыта мы знаем, как быстро это может стать трудно управляемым процессом, который приведет к экономическому перегреву. В такой ситуации очень важно, чтобы все основные участники экономики — потребители, предприятия, банки и сектор власти — вели себя ответственно и не поддавались соблазнам инфляционной спирали, когда мы хотим все больше покупать, инвестировать, брать и давать взаймы. Оптимизм всегда приветствуется, но еще важнее здравый смысл и способность учиться на ошибках прошлого», — считают в Danske bank.

Метки: Danske Bank, N45 (1185) 9 ноября, ВВП Литвы, КПЛ