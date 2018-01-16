Рост LPP Lithuania в прошлом году превзошёл все ожидания

Доходы от продаж фирмы LPP Lithuania, находящейся в управлении польской торговой компании LPP, которая представляет такие бренды, как Reserved, House, Mohito, Cropp, Sinsay, за 2017 г., по предварительным данным, достигли 26,5 млн евро и были на 23% выше, чем в 2016-м, когда они составляли 21,5 млн евро, пишет деловое издание Verslo zinios.

Как утверждает директор предприятия Овидиюс Дирсе, рост в прошлом году был ожидаемым, но не столь большим. Самые большие продажи, по его словам, имели место в магазинах LPP Lithuania, расположенных в торговых центрах Akropolis в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

В 2017 г. LPP Lithuania новые магазины не открывала и не реконструировала старые, так что закрытых магазинов не было. На сегодня фирма владеет 28-ю магазинами.

BNS

Метки: Литва