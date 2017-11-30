Рост зарплат и средние доходы

Средние зарплаты в Вильнюсе и Каунасе выросли быстрее, чем аналогичный показатель по всей стране. А вот согласно данным «Содры», в третьем квартале этого года средние доходы в Литве росли медленнее, чем в третьем квартале прошлого года.

Изменения в зарплатах по городам означают, что разрыв между крупнейшими городами и остальной Литвой продолжает увеличиваться.

Согласно статистике, предоставленной банком SEB, в государственном секторе средняя зарплата выросла за год на 5,6%. Тем не менее этот показатель на 2,5% ниже, чем в частном секторе, несмотря на повышение зарплат полицейским, врачам и медсестрам, которое произошло 1 июля.

Согласно данным «Содры», в третьем квартале этого года средние доходы в Литве росли медленнее, чем в третьем квартале 2016 года, а рост доходов больше чем на 10% должны были ощутить 4 из 10 работников.

Об этом рассказала советник директора «Содры» Юлита Варанаускене, которая представила изменение зарплат в июле – сентябре 2017 года.

Выяснилось, что снизилось число людей, получающих зарплату меньше минимальной, однако разница между самыми низкими и самыми высокими доходами не изменилась.

Средние трудовые доходы жителей Литвы увеличились на 7% – с 743 евро в третьем квартале 2016 г. до 794 евро в третьем квартале этого года, а рост доходов снизился.

«Первая весть – рост доходов замедлился, вторая – явное повышение должны ощутить 4 из 10 работников. Если попробуем найти людей, чьи доходы увеличились значительно, мы видим, что действует фактор предложения, т. е. зарплаты увеличились у тех, за кого работодатели конкурируют, или у тех, чьи зарплаты регулирует закон», – отметила Варанаускене.

Она прогнозировала, что более медленный рост доходов должен наблюдаться и в следующем квартале:

«Как бы ни было печально, темп роста зарплат должен замедлиться. Конечно, рост ожидается и в следующем году, это ощутят и пенсионеры, поскольку их пенсии со следующего года будут индексироваться. Но не следует забывать о побочном действии – инфляции. Я думаю – это неизбежно, потому что зарплата многих работников сектора обслуживания входит в стоимость услуг, а в секторе услуг зарплаты точно не будут снижаться. Вопрос лишь в том, на сколько они увеличатся».

И хотя значительно снизилось число людей с зарплатой ниже минимальной (с 23% до 17% за год), все же разница между самыми низкими и самыми высокими доходами за это время не уменьшилась, а зарплаты у тех, у кого они большие, росли быстрее.

«Самая большая часть людей – около 0,5 млн наемных работников – получают зарплату в размере 381 евро. Что произошло? Явно сократилось число людей с доходами не больше минимума, в других группах большой разницы не наблюдается», – сказала Варанаускене.

Еще печальнее то, что зарплаты 75 000 человек не превышают 200 евро. Только четверть из них – неквалифицированные работники, заметила Варанаускене.

«Это вызывает определенные сомнения, действительно ли они живут на 200 евро», – обратила она внимание.

15% из них – квалифицированные работники, 20% – руководители, 23% – специалисты, 18% продавцы и работники сектора услуг. Больше всего в группе тех, у кого зарплаты стали выше минимальных – перевозчики.

Всего с начала года средние зарплаты стали больше минимальных в 34 000 компаний. Больше всего увеличились зарплаты у тех работников, которых больше всего не хватает: это создатели программного оборудования, служащие, выполняющие общие функции, врачи-специалисты, создатели прикладных программ, экономисты, финансовые аналитики, машинисты локомотивов, специалисты в сфере ИТ.

Инф. “ЛК”.

Метки: N48 (1188) 30 ноября, зарплата, Минималка, Содра