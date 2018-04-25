Ротенберг прокомментировал санкции ЕС против его компаний, строящих Крымский мост

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Российский предприниматель Аркадий Ротенберг прокомментировал новые санкции Европейского союза, под которые подали его компании, задействованные в возведении Крымского моста .

«Наша задача построить мост, — процитировал Ротенберга его представитель в своем Telegram-канале . — Автомобильный уже сдали, по нему ездят люди. Теперь наши ребята строят железнодорожный. Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы».

31 июля ЕС расширил санкционный список, связанный с присоединением Крыма к РФ, внеся в него шесть компаний, связанных со строительством моста через Керченский пролив: АО «Институт Гипростроймост», ПАО «Мостотрест», ООО «Стройгазмонтаж», ООО «Стройгазмонтаж-Мост». При этом для последних трех «отягчающим обстоятельством» стал тот факт, что все они, по данным ЕС, принадлежат Аркадию Ротенбергу, который числится в черном списке ЕС с июля 2014 года и считается близким другом президента РФ Владимира Путина.

Нынешние ограничительные меры вступают в силу с 31 июля. Они включают в себя заморозку активов фигурантов списка на территории стран Евросоюза. Кроме того, зарегистрированные в ЕС физические лица и организации не могут предоставлять попавшим в черный список ЕС компаниям денежные средства.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала новые санкции в отношении российских компаний за строительство Крымского моста «подрывной политикой, направленной против жителей полуострова».

Впервые санкции ЕС против России из-за присоединения Крыма к РФ были введены в 2014 году. Позже их действие неоднократно продлевалось, а списки попавших под ограничительные меры физлиц и компаний расширялись.

С открытием Крымского моста ситуация еще более накалилась. Помимо ЕС, возведение этого сооружения осудили в Канаде и США , а президент Украины Петр Порошенко обвинил Кремль в нарушении международного права и заявил о том, что сооружение понадобится российским «оккупантам», когда они будут покидать полуостров, который в Киеве считают аннексированным.

Крымский мост стал самым протяженным и дорогим в России. Его возведение обошлось в 228,3 млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста. На следующий день было запущено движение автотранспорта. Открытие железнодорожной части моста планируется на 2019 год.

NEWSru.com