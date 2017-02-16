«Розга и обличение дают мудрость»

Власти в срочном порядке, без оглядок и не вникая, горой встали на защиту детей. Причина – череда трагедий, о которых «Литовский курьер» уже писал. Однако хорошее дело в спешке рискует превратиться в фарс. По простой причине: детей в Литве, увы, лупят и лупили. А если власти решатся приравнять к насилию, например, повышенный тон из-за скандала в магазине после отказа купить шоколадку, то страну ждет новая череда конфликтов и одичания общества.

Попался даже «крестьянин»

Это не значит, что не стоит ничего менять, а к подонкам, которые забивают детей до смерти или топят в колодцах – относиться терпимо. Пугает другое. Крайности, в которые наши власти по традиции впадают после очередного громкого случая. Тема насилия над детьми на внеочередной парламентской сессии в этот вторник, 14 февраля, действительно была жаркой. После череды трагедий и заявлений правящих о срочном изменении законов, ужесточающих наказание, в избиении собственного сына замечен даже представитель крестьян-зеленых.

История банальная и уже будничная. Различие только в том, кто стал в ней антигероем. На минувшей неделе в Варене полиция мчалась в дом известного местного предпринимателя и по совместительству заместителя председателя районного отделения Союза крестьян и зеленых Жидрунаса Марцинкявичюса. Его обвиняют в избиении собственного сына. Побои обнаружили в школе, в которой учится восьмилетний мальчик. Выяснилось, что отец отхлестал его за непослушание электропроводом. Нанесение вреда ребенку незначительное, он оставлен лечиться на дому, но политику это стоило места в партии и ночи в КПЗ.

«Наше решение очевидно. Мы не поддерживаем насилие. Наше решение – исключение этого уже бывшего члена нашей партии как с занимаемых в структуре должностей, так и из самой партии», – немедленно сообщил вожак аграриев Рамунас Карбаускис.

Рассуждения, как это отразится на популярности аграриев, рейтинги которых падают из-за нескончаемых скандалов, политик увел в другое русло.

«Я считаю, что это удар по обществу. А если говорить о партии, то во всех партиях, во всех слоях общества мы найдем лиц, которые используют в отношении своих детей методы, которые с завтрашнего дня использовать станет невозможно», – сказал председатель партии.

Совсем не удивительно будет, если в итоге выяснится, что главные борцы с алкоголизмом страны будут замечены за празднованием своей победы за бутылочкой спиртного.

Предложения правительства

Перед внесением в парламент поправок правительство обсуждало этот вопрос совсем недолго. И родило комплекс предложений. Каждая из форм насилия теперь словесно определена, скажем, физическое наказание – это болезненное воздействие любого рода с угрозой жизни и здоровью. Соответственно, есть еще психологическое насилие и прочее. Еще одна новинка – градация угрозы безопасности ребенку в баллах. От нуля до трех, на основании которой специалист должен решить, какие принять меры – предупреждение, штраф, постановка на учет. При третьем уровне угрозы предписано немедленно забрать ребенка из семьи.

«Если решать, куда ребенка поместить лучше всего – на первом месте – семьи родственников и знакомых, если таких не нашлось – передать профессиональному опекуну, если и его нет – в учреждение опеки», – объясняет министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

Профессиональных опекунов в Литве всего 14. Сейчас способных к воспитанию ищут по всей стране. Говорят, в добровольцы за щедрое вознаграждение уже записалось несколько сотен. Кроме того, планируется ввести тройки мобильных социальных работников, которые должны оперативно реагировать на сигнал об угрозе насилия в семье.

«Службы защиты прав детей в первые несколько дней должны установить уровень риска для ребенка, инициировать расследование происшествия и вызвать мобильную группу во главе с координатором, которая в течение 14 дней должна принять все меры безопасности в отношении конкретного ребенка», – добавил министр.

Один из самых любопытных пунктов – законом предусмотрена ответственность родителей и за отсутствие заботы о ребенке. Что это означает – воля фантазии. Или пункт о том, что ночью детей до 14 лет запрещено оставлять без взрослых.

«Теперь по нормам гражданского кодекса ребенок должен находиться под присмотром в ночное время до 14 лет, это тот возрастной рубеж, когда несовершеннолетний гражданин считается достаточно самостоятельным, но в каждом случае семья и близкие должны решать, когда ребенок в безопасности, а когда нет», – объяснила директор Департамента семьи и общества при Минсоцзащиты Дайна Урбонайтене.

Алкоголь равно Насилие

Ну а по мнению председателя парламента Виктораса Пранцкетиса, парламент должен на законодательном уровне запретить любое насилие над детьми – как физическое, так и психологическое. «Это самое меньшее, что сегодня может сделать Сейм, потому что из-за содержания законов и понятий споры идут уже не одно десятилетие, а проблема так и остается нерешенной», – считает политик от фракции партии Союз крестьян и зеленых Литвы.

По его словам, как правило, насилию в Литве подвергаются дети, живущие в семьях алкоголиков. «Чаще всего проблемы таких семей похожи между собой – алкоголь и другие зависимости, безработица, недостаток социальных навыков, бедность. В таких семьях насилие становится методом воспитания».

Он также отметил, что болезни взрослых из-за такой ситуации приобретают дети.

«У шестилеток диагностируется детская депрессия! Потеряны ли уже эти дети? (…) Мы должны признать, что угрозы для жизни ребенка, его здоровья и безопасности были неправильно оценены, система не работает. Работа с семьями социального риска не дает желаемых результатов, формальные социальные услуги предоставляются семье социального риска на протяжении долгого времени, но причины несчастий не исчезают. Заколдованный круг заключает и не отпускает», – сказал Пранцкетис.

По его словам, в настоящий момент в Литве 19 тыс. детей растут в семьях социального риска. В прошлом, 2016 году, были зарегистрированы 1669 случаев применения насилия над ребенком. Ежегодно у семей отбирают и возвращают около 1000 детей. 30-40% семей социального риска социальные услуги предоставляются в течение более 5 лет, некоторым семьям и 14-17 лет, а положение в семьях не улучшается. В Литве на одного социального работника приходится около 10 семей социального риска. Это один из самых высоких показателей в ЕС.

В ближайшее время, уверяют в правительстве, будет подготовлена схема предоставления координированной помощи с четко очерченными обязанностями и функциями учреждений.

«Все заинтересованные учреждения должны работать сообща, чтобы помощь ребенку и семье оказывалась вовремя и эффективно, чтобы между собой договаривались и координированно работали социальные, образовательные, медицинские учреждения», – сказала министр образования и науки Юргита Пятраускене.

Министерство предложило ввести должность координатора межведомского сотрудничества в самоуправлениях, которая охватывала бы и деятельность в школах.

Лупили, лупим и будем лупить!

Тем временем член парламентской фракции «Союза Отечества» – Христианских демократов Литвы Миколас Маяускас, выступая на внеочередной пленарной сессии Сейма, подчеркнул, что на фоне трагедии в Кедайняй госучреждения должны взять на себя всю ответственность за бездействие.

«Несколько недель назад ребенок был убит человеком, который ранее был судим, применял насилие, был задержан полицией и после отпущен на свободу. Несколько недель назад в парламентской Комиссии по предотвращению самоубийств мы спрашивали должностных лиц, кто за это возьмет на себя ответственность. Они ответили, что проводят внутреннее расследование. Сегодня с трибуны Сейма те же самые должностные лица вновь не ответили, кто виновен в трагедии, кто возьмет на себя ответственность. Мы требуем ответов, – сказал Маяускас, подчеркнув: – Мы должны решить, по какому пути идти дальше. Или мы пойдем по пути России, притворяясь, что ничего не произошло, относясь с терпимостью к насилию в семье, или по пути Скандинавских стран. Я считаю, Литве нужен литовский «Барневарн». Необходимо жесткое, централизованное учреждение, которое было бы способно спасти детей от насилия».

«Я призываю не отнекиваться от ответственности, назвать виновных и принять необходимые решения», – сказал Маяускас.

Но не все были столь благосклонны. Так, эксцентричный Пятрас Гражулис, как всегда, задал жару. И напомнил, что перегнуть палку в этом вопросе – одно неосторожное движение.

«Мы – христианский край. Библия, Ветхий Завет, Новый Завет – это книги о мудрости Бога. Я открыл завет и читаю – примерно в 15 местах пишется о выговорах и даже о физическом наказании ребенка ремнем. Приведу несколько цитат: «Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Еще одна: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Это слова не Гражулиса, а Священного Писания. Мы должны любить и уважать своих детей, но не следует перегибать палку», – как всегда эпатажно вещал с трибуны политик.

И как бы к нему ни относились так называемые элиты, что-то в этих словах есть.

Михаил Киселев

Метки: N7 (1147) 16 февраля, алкоголь, дети, Линас Кукурайтис, Миколас Маяускас, Насилие, угроза жизни, физическое наказание