Рождественская елка в Вильнюсе – самая красивая в Европе

Портал European Best Destinations опубликовал рейтинг лучших рождественских елок и ярмарок в Европе в 2017 году, праздничное дерево в Вильнюсе заняло первую строчку.

Самой красивой признана главная рождественская елка Литвы в Вильнюсе, которую установили в первый день зимы. А полюбоваться этим поистине удивительным деревом, на котором зажглось более 70 тысяч огоньков и засверкало около тысячи игрушек, можно будет вплоть до 7 января. Окружает елку чудесный рождественский базар, покрытый шатром из гирлянд.

Площадь Старого Вильнюса стала не только идеальным фоном для новогодних фотографий, но и послужит тем, кто запоздал с приобретением подарков. Помимо елки, эксперты ресурса высоко оценили украшения и самого Старого города. Словом, Вильнюс станет отличным направлением для путешествия в рождественские каникулы.

Также в число лидеров рейтинга вошли праздничные деревья в Праге, Риме, Страсбурге и Вене.

Чешская столица прекрасна в любое время года, но в период Адвента и Рождества город похож на сказку: в свете сотен гирлянд, блеске игрушек на елке, шуме рождественских базаров, когда в воздухе витает пряный запах теплого вина и имбирных пряников. Замыкает первую тройку списка Рим. Несмотря на то, что многим елка показалась слишком простой и даже послужила поводом для насмешек некоторых туристов и жителей города, любители путешествий признали столицу Италии идеальным местом для проведения рождественских праздников.

Вечно кружащаяся в вальсе Вена, пропитанный романтикой Париж, по-домашнему уютный Таллин и строгий Стокгольм, Варшава в Польше и бельгийская столица Брюссель готовы удивить своих гостей и жителей самыми красивыми елками!

Хотя European Best Destinations и называет Страсбург «столицей Рождества», но его елка оказалась не на первом месте. Отмечается, что праздничное дерево в этом городе – одно из самых больших в Европе.

Инф. «ЛК»

Метки: N51 (1191) 21 декабря, рождественская елка