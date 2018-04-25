Рождественские мероприятия

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«Рождество в Вильнюсе» является самым крупнейшим, ярким и наиболее посещаемым фестивалем столицы Литвы. Это пять незабываемых недель зимних праздников в столице, где многообразие праздничных мероприятий и приятных рождественских сюрпризов превращает Вильнюс в настоящую столицу Рождества.

Рождественская елка на Кафедральной площади несколько лет подряд является гордостью Литвы и знаменитостью во всей Европе. В прошлом году европейский туристический портал Europe Best Destinations назвал вильнюсскую рождественскую елку самой красивой в Европе, а один из ведущих мировых туристических порталов США Conde Nast Travaller включил ее в список 15 самых красивых рождественских елок в мире.

Рождественские городки на Кафедральной и Ратушной площадях, создающие исключительно праздничное настроение и предлагающие ряд восхитительных товаров, каждый год привлекают более миллиона гостей из-за рубежа и всей Литвы.

Особой традицией зимних праздников в Вильнюсе является рождественский паровозик, который особенно нравится детям, и уникальная рождественская сказка в формате 3D-проекций, которая по вечерам 25-29 декабря демонстрирует свои яркие цвета на главной внешней стене Кафедрального собора.

В новогодний вечер жители Вильнюса и приезжие гости, заполнившие Кафедральную площадь, радостно встречают Новый год и наблюдают красочные праздничные фейерверки.

6 января об окончании «Рождества в Вильнюсе» объявляет традиционное игривое шествие «Три короля».

Рождественский фестиваль каждый год приятно удивляет жителей Вильнюса и гостей города новыми идеями и впечатляющими праздничными мероприятиями.

Приезжайте и станьте частью фестиваля «Рождество в Вильнюсе»!

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАЖЖЕНИЯ ОГНЕЙ НА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКЕ

Ратушная площадь в Вильнюсе

1 декабря 2018, 17.00

Веселье у елочки на Ратушной площади начнется в 17.00. Жителей и гостей города ждет веселый концерт, а также традиционно на разных языках мира их поздравят представители посольств, участвующих в Международной рождественской благотворительной ярмарке.

Кафедральная площадь

1 декабря 2018, 19.00

С нетерпением будем ждать мгновения, когда засверкает огнями главная рождественская елка Литвы – она провозгласит начало зимних праздников и разных мероприятий в «Рождественской столице 2018». На сцене под впечатляющей рождественской елкой отличное настроение будет дарить команда самых знаменитых литовских исполнителей. Рождественская елочка на Кафедральной площади будет радовать нас до 7 января 2019 г.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПАРОВОЗИК

1 декабря 2018 г. – 7 января 2019 г.

Красочный рождественский паровозик пригласит всех вернуться в детство, даря магическое получасовое путешествие по столице.

Время работы паровозика:

I–IV 12.00–21.00

V–VII 11.00–22.00

24 декабря – 11.00–20.00 (последний рейс в 19.35)

25–26 декабря – 11.00–22.00 (последний рейс в 21.15)

31 декабря – 11.00–20.00 (последний рейс в 19.35)

1 января – 12.00–22.00 (последний рейс в 21.15)

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОРОДОК

Кафедральная площадь

1 декабря 2018 г. – 7 января 2019 г.

В самом сердце Вильнюса, на Кафедральной площади, в грациозном сияющем елочном кружеве рождественский городок будет манить праздничными вкусами и уникальным ассортиментом подарков, приглашая вас окунуться в веселую суету. Это место, которое просто дышит особенным праздничным настроением, где расположатся празднично украшенные деревянные домики, каждый из которых предложит что-то совершенно исключительное.

Время работы:

I 12.00–21.00

II–IV 11.00–21.00

V–VI 11.00–22.30

VII 11.00–21.00

24 декабря: 11.00–18.00

25 декабря: 12.00–22.00

26 декабря: 12.00–22.00

31 декабря: 12.00–24.00

Ратушная площадь в Вильнюсе

3 декабря 2018 г. – 7 января 2019 г.

На просторах расположившегося рядом со стильной рождественской елкой и по-праздничному сияющего рождественского городка будет царить парад необычных рождественских прелестей и подарков. Рождественский городок пригласить заглянуть в гости, приятно провести время, согреться, полакомиться вкусностями и заранее позаботиться о подарках на Рождество.

Время работы:

I 12.00-20.00

II–IV 11.00-20.00

V–VI 11.00-21.00

VII 11.00-20.00

24 декабря: 11.00–16.00

25 декабря: 12.00–21.00

26 декабря: 12.00–21.00

31 декабря: 12.00–2400

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАТОК

Площадь Лукишкю

МЕЖДУНАРОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА

Вильнюсская ратуша

1 декабря 2018г , 12.00–18.00

1 декабря представители действующих в Литве посольств иностранных государств приглашают всех в Вильнюсскую ратушу на 16-ю Международную рождественскую благотворительную ярмарку, где можно будет приобрести изделия, украшения, сладости и сувениры, сделанные руками жен послов, работников посольств и представителей общественных организаций. Собранные во время ярмарки средства будут пожертвованы людям в Литве – тем, кого судьба обошла стороной.

В это же время на Ратушной площади раскинется рождественский городок – ярмарка лакомств, радующая гостей национальными рождественскими блюдами разных стран.

Вход – пожертвование, от 1 евро.

Подробная информация: www.iccb.lt

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА НПО

Площадь Симоно Дауканто

1 декабря 2018 г., 13.00–16.00

1 декабря 2018 г. на площади Симоно Дауканто состоится благотворительная рождественская ярмарка неправительственные организаций, которую открoeт Президент Литвы Даля Грибаускайте.

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДЕД МОРОЗ!»

Кафедральная площадь

9 декабря 2018 г., 12.00

В столицу прибудут Деды Морозы из разных регионов Литвы. И будет веселый праздник для маленьких и взрослых!

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗАБЕГ

16 декабря 2018 г.

Аптека Eurovaistinė приглашает вас присоединиться к самому веселому в Литве, уже 43-му рождественскому забегу! Взрослые могут пробежать дистанцию в 12, 6 или 3 км, а маленькие участники могут соревноваться в «Забеге гномиков» и преодолеть расстояние в 200 метров. Приглашаем к участию – бежим вместе с нами по праздничным вильнюсским улицам!

Подробная информация: www.kaledinisbegimas.lt

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА – СКВЕР ДИЗАЙНА

Площадь В. Кудиркос

18–23 декабря 2018 г.

На площади В. Кудиркос жителей Вильнюса и гостей столицы будет дать ожидать рождественский сквер дизайна – это уже полюбившееся художественное пространство, в котором свои уникальные изделия представят вильнюсские дизайнеры. Посетители рождественского сквера дизайна смогут приобрести оригинальные рождественские подарки себе и своим близким, а также познакомиться и пообщаться с их авторами, узнать истории и тонкости создания произведений.

Время работы:

II–IV, VII 11.00–20.00

V–VI 11.00–21.00

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ MECCA

Вильнюсский Кафедральный собор

24 декабря 2018 г., 21.00

После уютного рождественского ужина приглашаем виленчан и гостей города испытать на себе настоящее волшебство Мессы Пастушков, которая начнется с освящения вертепа на Кафедральной площади.

ЛАЗЕРНОЕ 3D-ШОУ – РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА «ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ ИИСУСА»

Большая стена Вильнюсского Кафедрального собора

25–29 декабря 2018 г.

Рождественская 3D-сказка стала совершенно особенным событием и традицией, которую с нетерпением ожидают в городе Вильнюсе.

Большая стена вильнюсского Кафедрального собора, рассказывая специально для этих праздников созданную в «Столице Рождества» впечатляющую сказку в проекции 3D, засияет самыми яркими красками:

17.05–17.20

18.15–18.30

20.05–20.20

20.45–21.00

НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК

Кафедральная площадь

31 декабря 2018 г.

31 декабря, прямо перед полночью, Вильнюсское городское самоуправление пригласит всех жителей и гостей города вместе встретить Новый 2019 год.

ШЕСТВИЕ «ТРЕХ ЦАРЕЙ-ВОЛХВОВ»

6 января 2019 г.

Традиционное шествие «Трех царей-волхвов» – кульминация праздников – ждет вас 6 января! Торжественная процессия тронется от Святых ворот в 16.30 и пройдет до Кафедрального собора.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt