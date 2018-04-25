Рождественские мероприятия

«Рождество в Вильнюсе» является самым крупнейшим, ярким и наиболее посещаемым фестивалем столицы Литвы. Это пять незабываемых недель зимних праздников в столице, где многообразие праздничных мероприятий и приятных рождественских сюрпризов превращает Вильнюс в настоящую столицу Рождества.
Рождественская елка на Кафедральной площади несколько лет подряд является гордостью Литвы и знаменитостью во всей Европе. В прошлом году европейский туристический портал Europe Best Destinations назвал вильнюсскую рождественскую елку самой красивой в Европе, а один из ведущих мировых туристических порталов США Conde Nast Travaller включил ее в список 15 самых красивых рождественских елок в мире.
Рождественские городки на Кафедральной и Ратушной площадях, создающие исключительно праздничное настроение и предлагающие ряд восхитительных товаров, каждый год привлекают более миллиона гостей из-за рубежа и всей Литвы.
Особой традицией зимних праздников в Вильнюсе является рождественский паровозик, который особенно нравится детям, и уникальная рождественская сказка в формате 3D-проекций, которая по вечерам 25-29 декабря демонстрирует свои яркие цвета на главной внешней стене Кафедрального собора.
В новогодний вечер жители Вильнюса и приезжие гости, заполнившие Кафедральную площадь, радостно встречают Новый год и наблюдают красочные праздничные фейерверки.
6 января об окончании «Рождества в Вильнюсе» объявляет традиционное игривое шествие «Три короля».
Рождественский фестиваль каждый год приятно удивляет жителей Вильнюса и гостей города новыми идеями и впечатляющими праздничными мероприятиями.
Приезжайте и станьте частью фестиваля «Рождество в Вильнюсе»!
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАЖЖЕНИЯ ОГНЕЙ НА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКЕ
Ратушная площадь в Вильнюсе
1 декабря 2018, 17.00
Веселье у елочки на Ратушной площади начнется в 17.00. Жителей и гостей города ждет веселый концерт, а также традиционно на разных языках мира их поздравят представители посольств, участвующих в Международной рождественской благотворительной ярмарке.
Кафедральная площадь
1 декабря 2018, 19.00
С нетерпением будем ждать мгновения, когда засверкает огнями главная рождественская елка Литвы – она провозгласит начало зимних праздников и разных мероприятий в «Рождественской столице 2018». На сцене под впечатляющей рождественской елкой отличное настроение будет дарить команда самых знаменитых литовских исполнителей. Рождественская елочка на Кафедральной площади будет радовать нас до 7 января 2019 г.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПАРОВОЗИК
1 декабря 2018 г. – 7 января 2019 г.
Красочный рождественский паровозик пригласит всех вернуться в детство, даря магическое получасовое путешествие по столице.
Время работы паровозика:
I–IV 12.00–21.00
V–VII 11.00–22.00
24 декабря – 11.00–20.00 (последний рейс в 19.35)
25–26 декабря – 11.00–22.00 (последний рейс в 21.15)
31 декабря – 11.00–20.00 (последний рейс в 19.35)
1 января – 12.00–22.00 (последний рейс в 21.15)
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОРОДОК
Кафедральная площадь
1 декабря 2018 г. – 7 января 2019 г.
В самом сердце Вильнюса, на Кафедральной площади, в грациозном сияющем елочном кружеве рождественский городок будет манить праздничными вкусами и уникальным ассортиментом подарков, приглашая вас окунуться в веселую суету. Это место, которое просто дышит особенным праздничным настроением, где расположатся празднично украшенные деревянные домики, каждый из которых предложит что-то совершенно исключительное.
Время работы:
I 12.00–21.00
II–IV 11.00–21.00
V–VI 11.00–22.30
VII 11.00–21.00
24 декабря: 11.00–18.00
25 декабря: 12.00–22.00
26 декабря: 12.00–22.00
31 декабря: 12.00–24.00
Ратушная площадь в Вильнюсе
3 декабря 2018 г. – 7 января 2019 г.
На просторах расположившегося рядом со стильной рождественской елкой и по-праздничному сияющего рождественского городка будет царить парад необычных рождественских прелестей и подарков. Рождественский городок пригласить заглянуть в гости, приятно провести время, согреться, полакомиться вкусностями и заранее позаботиться о подарках на Рождество.
Время работы:
I 12.00-20.00
II–IV 11.00-20.00
V–VI 11.00-21.00
VII 11.00-20.00
24 декабря: 11.00–16.00
25 декабря: 12.00–21.00
26 декабря: 12.00–21.00
31 декабря: 12.00–2400
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАТОК
Площадь Лукишкю
МЕЖДУНАРОДНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
Вильнюсская ратуша
1 декабря 2018г , 12.00–18.00
1 декабря представители действующих в Литве посольств иностранных государств приглашают всех в Вильнюсскую ратушу на 16-ю Международную рождественскую благотворительную ярмарку, где можно будет приобрести изделия, украшения, сладости и сувениры, сделанные руками жен послов, работников посольств и представителей общественных организаций. Собранные во время ярмарки средства будут пожертвованы людям в Литве – тем, кого судьба обошла стороной.
В это же время на Ратушной площади раскинется рождественский городок – ярмарка лакомств, радующая гостей национальными рождественскими блюдами разных стран.
Вход – пожертвование, от 1 евро.
Подробная информация: www.iccb.lt
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА НПО
Площадь Симоно Дауканто
1 декабря 2018 г., 13.00–16.00
1 декабря 2018 г. на площади Симоно Дауканто состоится благотворительная рождественская ярмарка неправительственные организаций, которую открoeт Президент Литвы Даля Грибаускайте.
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДЕД МОРОЗ!»
Кафедральная площадь
9 декабря 2018 г., 12.00
В столицу прибудут Деды Морозы из разных регионов Литвы. И будет веселый праздник для маленьких и взрослых!
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗАБЕГ
16 декабря 2018 г.
Аптека Eurovaistinė приглашает вас присоединиться к самому веселому в Литве, уже 43-му рождественскому забегу! Взрослые могут пробежать дистанцию в 12, 6 или 3 км, а маленькие участники могут соревноваться в «Забеге гномиков» и преодолеть расстояние в 200 метров. Приглашаем к участию – бежим вместе с нами по праздничным вильнюсским улицам!
Подробная информация: www.kaledinisbegimas.lt
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА – СКВЕР ДИЗАЙНА
Площадь В. Кудиркос
18–23 декабря 2018 г.
На площади В. Кудиркос жителей Вильнюса и гостей столицы будет дать ожидать рождественский сквер дизайна – это уже полюбившееся художественное пространство, в котором свои уникальные изделия представят вильнюсские дизайнеры. Посетители рождественского сквера дизайна смогут приобрести оригинальные рождественские подарки себе и своим близким, а также познакомиться и пообщаться с их авторами, узнать истории и тонкости создания произведений.
Время работы:
II–IV, VII 11.00–20.00
V–VI 11.00–21.00
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ MECCA
Вильнюсский Кафедральный собор
24 декабря 2018 г., 21.00
После уютного рождественского ужина приглашаем виленчан и гостей города испытать на себе настоящее волшебство Мессы Пастушков, которая начнется с освящения вертепа на Кафедральной площади.
ЛАЗЕРНОЕ 3D-ШОУ – РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА «ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ ИИСУСА»
Большая стена Вильнюсского Кафедрального собора
25–29 декабря 2018 г.
Рождественская 3D-сказка стала совершенно особенным событием и традицией, которую с нетерпением ожидают в городе Вильнюсе.
Большая стена вильнюсского Кафедрального собора, рассказывая специально для этих праздников созданную в «Столице Рождества» впечатляющую сказку в проекции 3D, засияет самыми яркими красками:
17.05–17.20
18.15–18.30
20.05–20.20
20.45–21.00
НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК
Кафедральная площадь
31 декабря 2018 г.
31 декабря, прямо перед полночью, Вильнюсское городское самоуправление пригласит всех жителей и гостей города вместе встретить Новый 2019 год.
ШЕСТВИЕ «ТРЕХ ЦАРЕЙ-ВОЛХВОВ»
6 января 2019 г.
Традиционное шествие «Трех царей-волхвов» – кульминация праздников – ждет вас 6 января! Торжественная процессия тронется от Святых ворот в 16.30 и пройдет до Кафедрального собора.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt