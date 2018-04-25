Рождественское послание Митрополита Виленского и Литовского Иннокентия всем боголюбивым чадам Православной Церкви в Литве

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Возлюбленные о Господе всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Вновь мы переживаем событие той благословенной рождественской ночи, в тиши которой прикровенно прозвучала ангельская песнь: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк.2,14). И, как тогда, нам возвещается благая весть о рождении Спасителя мира, о том, что Господь сошел на землю, чтобы возвести человека на Небо. Он пришел, чтобы спасти нас, восстановить падший образ Божий в человеке и даровать нам вечную жизнь.

Созерцая великую тайну воплощения Сына Божия, святой апостол Павел в послании к Филипийцам сказал: «Уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек» (Фил. 2,7). Тем самым он подчеркнул, что не в земном величии и не для земной славы родился Господь. Рождество Его было при стесненных обстоятельствах, в убогом вертепе. Он приблизил себя к каждому страждущему человеку. И в этом непостижимом смирении явил нам истинную высоту Божественного величия. Как писал святой Василий Великий: «Господь принял на Себя естественные страдания в подтверждение истинного, а не мечтательного вочеловечения, а сколько ни есть страданий, производимых пороками и оскверняющих чистоту жизни нашей, те отверг Он как недостойные пречистого Божества» (Письма). Не было для Него чужого горя или страдания, все Он пережил, все испытал на Себе и во всем Он был рядом с нами, с нашими скорбями и болезнями, смертью и погребением.

Одного не было в Нем – греха, Он победил его в самом его корне и нас своим личным примером призвал на духовную брань против страстей и пороков, против греха и самой смерти. Своей любовью Он охватил весь мир и явил эту любовь Своим Крестом, на Голгофе, когда, будучи распинаем, просил Отца Своего Небесного о прощении распинателей, так как и о них болело Его любящее сердце. И из этого любящего сердца звучит сквозь века призыв каждому из нас любить ближнего своего как самого себя и через это выражать свою любовь к Нему, нашему Господу.

Принять этот Божий призыв – значит согласовывать свою жизнь с божественными заповедями, бороться со своими немощами и развивать те великие дары, которые заложены Богом в каждого человека. В этом мы обретем настоящую свободу, подлинное счастье и путь к бессмертию в Царстве Отца нашего Небесного. Безусловно, подражание Христу и борьба с собственными страстями тяжелы. Недаром церковное предание называет это путем тернистым, крестным, добровольным мученичеством. Но и венец обещан славный, царский, небесный! Главное же то, что в подвиге мы не одни, с нами Бог, Его Пречистая Матерь и святые угодники, которые знают нашу немощь, помогают нам во всех скорбях, во всех невзгодах и страданиях. Это великая надежда, действенная помощь и прочная основа для духовной победы!

Господь ждет нас. Церковь Христова содержит в себе многовековой опыт и вдохновляющие примеры святости. Господь даровал Ей, Своей Церкви, Великие Таинства, в которых мы, ее чада, непосредственно соединяемся с Ним и через то исцеляется наша падшая природа. Будем хранить верность Богу через верность Его Святой Церкви! Будем любить Бога через любовь к ближнему! Будем бороться с врагом рода человеческого – диаволом через борьбу с его кознями, со своими грехами!

С Божией помощью мы прожили еще один год нашей епархиальной жизни. Каждое новолетие – это своеобразный рубеж, побуждающий подводить промежуточные итоги нашей жизни. Среди значимых событий прошлого года я бы отметил 100-летие со дня убиения царственных мучеников, 220-летие со дня рождения митрополита Иосифа (Семашко) – первого правящего архиерея нашей епархиии и одновременно 150-летие со дня его кончины. Это важные вехи нашей общей церковной истории и истории Православия на литовской земле.

В этот светлый день примите, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, мои самые теплые поздравления и благопожелания со светлым Рождеством Христовым и Новолетием! Пусть Господь и далее хранит нашу Церковь, православных людей, всех жителей Литвы.

Благословение Божие, заступничество Божией Матери и всех святых да пребудет со всеми вами!