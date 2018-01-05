Рождественское послание Митрополита Виленского и Литовского Иннокентия всем боголюбивым чадам Православной Церкви в Литве

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Вновь мы празднуем рождение по плоти нашего Бога и Спасителя Господа Иисуса Христа, вновь мы слышим знакомые ангельские слова — «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14).

Этого события ждало все человечество с момента, когда наши согрешившие прародители были изгнаны из рая. Это событие стало воплощением божественного обетования, божественным промыслом о падшем человечестве. Ради этого события вдохновенные ветхозаветные пророки обличали грех, призывали к покаянию и обновлению жизни богоизбранный еврейский народ, в среде которого и воплотился Сын Божий, Спаситель мира Господь наш Иисус Христос.

Воплощение Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа от Девы Марии, коренным образом изменило мир, заняло центральное место среди мировых событий и от него ведется летоисчисление — до и после Рождества Христова.

Одно из величайших благ, которое Христос принес нам, грешным людям, — это мир, — мир, как примирение с Богом, примирение с собой, примирение с ближними, умиротворение наших сердец, водворение порядка и гармонии среди людей.

Мир Божий — это бесценное сокровище. Призывая христиан к приобретению духовного сокровища – мира, апостол Павел пишет им: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь… Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Фил. 4:4-7).

Для приобретения мира в душе необходимо примириться с Богом, очистить свою душу от того, что тяготит ее и что выросло высокой стеной между нами и `Богом. Для этого надо пересмотреть всю свою жизнь, покаяться от всего сердца во всех своих согрешениях. Нужно всем своим сердцем обратиться к Богу, этому Врачу наших душ, и понять, что только в Нем одном наше счастье, наша жизнь, наша крепость и наше будущее.

Мир Божий раскрывается уже здесь, в этой жизни, в сердечной простоте, милосердии и жертвенной любви к ближнему. От нас требуется немногое: поделиться с ближними душевным теплом, разделить радость, поддержать в беде, помочь нуждающимся. Этими простыми делами любви мы уподобляемся Богу и следуя за Ним, мы облагораживаем и преображаем этот мир. Главное, никогда не отчаиваться, помнить, что Бог нас никогда не оставит и все, что выпадет нам в жизни, будет совершаться по Его милости и с Его благодатной помощью.

Осознав это, надо исправить свое поведение и непременно одухотворить свою жизнь, сделать ее более христианской, чтобы снова не сбиться с пути и не впасть в прежние ошибки. Нам нужно постоянно проверять свою совесть, очищать ее покаянием, ходить в церковь, причащаться Святых Христовых Таин, стремиться делать добро.

В эти святые рождественские дни мы стремимся принести в дар Богомладенцу Христу наши горячие молитвы, добрые дела христианской благотворительности и милосердия, свидетельствующие о нашем намерении служить Богу и любить ближних. Мы открываем двери для Христа, когда бескорыстно творим добро ближним и дальним.

Пусть дела милосердия станут свидетельством нашей искренней веры, свидетельством нашей надежды и любви к Богу, свидетельством нашего твердого шествия за Христом Спасителем. Будем учиться видеть тех, кто нуждается в нашей помощи и участии.

По милости Божией мы прожили еще один год нашей жизни. Каждое Рождество мы подводим итоги ушедшего года, благодарим Спасителя за все Его бесчисленные благодеяния. Среди значимых событий, произошедших в жизни нашей епархии в 2017 году, я бы отметил 700-летие учреждения Православной митрополии на литовской земле, а также 100-летие восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви.

В этот светлый день примите, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, жители Литовской земли, мои самые теплые поздравления и благопожелания со светлым Рождеством Христовым и Новолетием! Пусть Господь хранит нашу Церковь, нашу епархию, наши большие и малые приходы и общины.

Молитвенно желаю вам ощутить великий духовный смысл этого события, в котором Бог явил свою безграничную любовь к нам. Да ниспошлет ныне родившийся Господь душам вашим радость и праздничное веселие, да уврачует болезни и утешит скорби, да поможет вам преодолеть трудности нашей жизни! Да пребудет с вами помощь и заступничество Божией Матери и всех святых!

Аминь.

Метки: N1 (1193) 4 января, Рождественское послание