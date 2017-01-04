Рождественское послание Митрополита Виленского и Литовского Иннокентия

Рождественское послание Митрополита Виленского и Литовского Иннокентия пастырям, монашествующим и всем чадам Православной Церкви в Литве

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, досточтимые иноки и инокини, боголюбивые миряне, дорогие братья и сестры!

Вот и опять пришел в мир великий праздник Рождества Христова. Уже более двух тысяч лет прошло с тех пор, как в небольшом городе Вифлееме произошло событие, которое изменило и преобразило весь мир. Рождение Спасителя Господа нашего Иисуса Христа было до времени сокрыто от многих, но были и те, кому Господь открыл эту тайну. Они сподобились быть причастными к величайшей тайне рождения Богочеловека и смогли первыми из живущих принести Ему свои дары.

На встречу с родившимся Спасителем были призваны простые пастухи, пасущие стада в окрестностях пещеры Рождества. Они принесли ему в дар свои сердца, полные нерассуждающей веры и благочестивой радости. Они первые возвестили миру о родившемся Богомладенце.

Из далеких стран поклониться вечному Богу, ставшему человеком, пришли и волхвы. Это были люди по тем временам глубоко образованные, преуспевшие в языческой мудрости. Велик духовный подвиг этих восточных мудрецов, которые, будучи носителями других религиозных и культурных традиций, пришли, ведо́мые чудесной звездой, поклониться единому Богу, лежащему в яслях для скота. Видимым выражением их веры стали те зримые дары, которые они принесли родившемуся Спасителю: золото как Царю, ладан как Богу и смирну как символ Его будущих крестных страданий.

Давайте же и мы, возлюбленные во Христе братья и сестры, задумаемся о том, что же мы приносим нашему Богу в этот великий и спасительный день? Имеем ли мы плоды Духа, готовы ли представить их пред Богом? Имеем ли мы «любовь, милосердие, радость, веру, мир, кротость, долготерпение, воздержание» (Гал. 5:19-23)? Имеем ли благочестивые мысли стать более совершенными, отказавшись от «своего имения», по слову Божию, и следовать за Христом? Готовы ли мы принести себя в жертву ради Христа, отказавшись от многих удовольствий мира сего?

Если нет, то хотя бы полны ли мы решимости исполнять Его заповеди, чтобы наследовать жизнь вечную, как сказал Христос, ведь наша любовь к Богу проявляется через любовь к ближнему, каждому человеку, с которым связывает нас промысел Божий. Есть ли в нас решимость к жертвенному служению ближним и через это Самому Богу? Накормить голодного, посетить страждущего, помочь попавшему в беду – не в этом ли и заключается наш христианский долг? В нашей повседневной жизни мы окружены своими родными и близкими, которые также нуждаются в нашем тепле и заботе. Именно в этом ежедневном, порой незаметном служении, сочувствии, сострадании другим человек максимально уподобляется Богу, обретая спасение души.

Это очень непросто – жертвенно служить, быть сострадательными, оказывать заботу и дарить тепло, быть примером в этом для других. Мы сможем сделать это и прожить жизнь так, как нам заповедал Господь, только, если будем вместе с Ним, если будем жить жизнью Его Церкви, где мы черпаем силы для исполнения Его заповедей. Будем же молитвенно призывать Бога во всякое время нашей жизни, обращаться за помощью к Его святым, прибегать к Таинствам Церкви, прежде всего Покаяния и Евхаристии, любить храм Божий, стремиться как можно чаще его посещать. Будем хранить мир на наших приходах, с любовью, многим терпением и состраданием относиться друг к другу, думать о благе Церкви.

По милости Божией мы прожили еще один год. Вместе с вами мы переживали и радости, и огорчения, преодолевали трудности, без которых не обходится жизнь христианина. Особой нашей заботой являлось и является духовное попечение о подрастающем поколении. Много внимания уделялось и религиозному просвещению и катехизации, работе пастырей и добровольцев в больницах, домах престарелых и в местах заключения. Отрадно отметить развитие женского монашества в нашей епархии, которое получило новый импульс после того, как Марие-Магдалининский женский монастырь вновь водворился на своем прежнем историческом месте.

Среди значимых событий, произошедших в жизни нашей епархии, я бы отметил празднование 200-летия со дня рождения митрополита Макария (Булгакова), выдающегося церковного историка и богослова, в 1868-1879 годах возглавлявшего Виленско-Литовскую епархию, а также 150-летие со дня основания храма святого благоверного князя Александра Невского в поселке Ужусaляй. Безусловно, многое нам еще предстоит сделать, но уповая на милость Божию, предстательство Пресвятой Богородицы и святых, в земле литовской просиявших, мы сможем и дальше с духовной пользой для себя и Церкви трудиться во Славу Божию.

В эти светлые дни от всей души поздравляю вас, дорогие отцы, братья и сестры, с праздником Рождества Христова и Новолетием! Молитвенно желаю духовной радости и милостей Господних вам, вашим родным и близким! Пусть наступивший 2017 год станет годом решительных перемен в нашей духовной жизни. Потрудимся, чтобы принести те дары, которых ждет от нас любящий всех Господь. Ему же слава, благодарение и поклонение подобает всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Метки: N1 (1141) 5 января, Поздравление, послание, Православные Церкви, религия, Рождество