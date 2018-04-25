Рождественское поздравление Президента Литовской Республики Дали Грибаускайте

Дорогие жители Литвы!
Пусть этот вечер накануне Рождества наполнится чувством благодарности.
Благодарности всем тем, кто является опорой и источником тепла на нашем пути – своей семье, друзьям и Родине.
Это они нас вдохновляют радоваться жизни – таким мгновениям, как сегодня, когда мы наслаждаемся домашним уютом, когда мы вновь осознаем, насколько важны и дороги для нас люди, которые находятся рядом.
В этот вечер вспомним все вместе слова нашего гостя Папы Римского Франциска: «Пусть Литва будет маяком надежды».
Пусть это пожелание исполняется каждый день и в жизни каждого из нас.
Светлого и доброго Рождества Христова!
Даля Грибаускайте, Президент Литовской Республики