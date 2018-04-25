Рождество Иоанна Крестителя

Своему приятелю из не очень дальнего зарубежья я рассказал недавно, что у нас неделю назад был государственный праздник. Называется Йонинес. Народ всю ночь резвился, плел венки, скакал через костры, рыскал по лесным массивам в поисках зацветшего папоротника. Ну, само собой, дискотеки для молодежи, концерты и прочая веселуха с обильными возлияниями и всем тем, что после этого следует. Особенно резвились и были счастливы все Йонасы, Яны и Янины, так как у всех у них были именины.

Дружок мой в продолжение моего рассказа удивленно хлопал глазами, издавал звуки, выражающие крайнюю степень удивления и недоумения. А когда я закончил все повествование, крепко задумался и задал мне два вопроса. Первый: А разве Литва не христианская страна? Очень даже, отвечаю, христианская. Пройдись по нашему Старому городу – сколько там храмов! А прокатись по глубинке. Если в деревне нет костела, то на въезде обязательно деревянный поклонный крест стоит. Да и праздник, о котором я рассказывал, посвящен Рождеству Иоанна Крестителя, величайшего христианского святого.

«Что-то уж больно ваш христианский праздник смахивает на языческие игрища со скаканием через костры да поиском цветка папоротника. У вас там что, ботанику в школе не проходят? Ведь папоротник не цветет.»

Второй вопрос моего приятеля был не менее въедливым: «Почему это у всех в один день именины? У вас что, кроме Иоанна Крестителя, больше ни одного святого с этим именем не почитают?» «Нет, — говорю, — почитают. Университетский костел даже носит имя святых Иоаннов, Šventų Jonų bažnyčia по-литовски называется. В честь Крестителя Иоанна, Иоанна Богослова, автора Евангелия и Апокалипсиса, и Иоанна Златоуста великого отца Церкви». «А почему тогда всех ваших Йонасов именно в честь Предтечи крестили?»

Ну что я мог ответить на эти вопросы? Что Литва позже всех других европейских народов приняла крещение? Но ведь за шестьсот с лишним лет можно было бы окончательно христианизироваться. Или мотивировать тем, что были жестокие гонения на Церковь в Литве в годы советской власти? Да по сравнению с тем, что творилось тогда в России, тут была почти тишь да гладь. Словом, крыть мне было нечем.

Йонинес уже прошел, цветка папортника так и не обнаружили, но уже нашли всех, кто искал этот цветок и заблудился в лесо-парковой зоне. И это радует. А еще больше радует то, что приближается тот же праздник у нас. В эту субботу, 7 июля (24 июня по ст. ст.) – Рождество Иоанна Крестителя. Не все Предтечевы тезки собираются праздновать именины. Потому что в нашем календаре Иоаннов много, и для каждого новорожденного Ивана очень легко найти святого покровителя, память которого отмечается вскоре после дня рождения. Вот навскидку насколько Иоаннов: уже названый Богослов, Златоуст, Дамаскин, Кронштадтский, латышский священномученик Иоанн Поммер. А всего я насчитал 108 дней в году (почти каждый третий), когда в календаре встречается имя того или иного тезки Крестителя нашего Господа.

Блаженный Августин про этот день писал: «Сегодня празднуем день рождества святого Иоанна. Эта честь, которой не удостоился ни один святой. Во всем христианском мире назначен и почитается только день Рождества Господа и Иоанна». Многих, конечно, удивит такое заявление великого богослова. «А как же Рождество Богородицы?» — в недоумении воскликнут они. Дело в том, что Рождество Богородицы на Западе стало праздноваться позже. Но не в этом дело. Дело в том, что обычно день памяти святого приурочивается к дате его кончины. И тут ничего странного. Это для нас смерть, печаль, воздыхания, а для его бессмертной души — праздник: начало новой жизни в Царствии Небесном.

Предтеча занимает особое место в иерархии святых. Он первый после Богородицы. Доказательством этому служит, во-первых, сам праздник его рождества. А во-вторых, если посмотреть на деисусный ряд классического иконостаса (а в Литве он, к сожалению, единственный, в Успенском соборе), то можно увидеть следующее: в центре изображен Христос, а по бокам парами молящиеся Ему святые. И первая пара, ближайшая к Господу – Богородица и Иоанн Креститель. Далее по убывающей следуют архангелы, апостолы и т. д. И в-третьих, слова Самого Спасителя о нем: «Истинно говорю вам, не появился среди рожденных женщинами больший Иоанна Крестителя». И естественно рождение такой личности не могло быть обыкновенным.

Оно и было чудом, так как родители его, священник Иерусалимского храма Захария и праведная Елисавета, были в преклонных летах, а детей не было. У евреев бесплодие считалось Божьим наказанием за грехи. Соответственно, и отношение к бездетным супругам было, мягко говоря, пренебрежительным и подозрительным. Всю жизнь Захария и Елисавета горячо молились Богу о даровании им ребенка и были вознаграждены за свое долготерпение. Однажды во время богослужения Захарии явился архангел Гавриил и благовестил о рождении сына. Сначала Захария засомневался, в самом ли деле явился к нему ангел, не видение ли это бесплотное, но вредное. И попросил доказательств. Гавриил сказал ему: «Ты будешь молчать, пока не сбудутся мои слова.» Народ, ожидавший Захарию из храма, начал волноваться, что его долго нет. Когда Захария вышел, люди поняли по его виду, что случилось что-то из ряда вон выходящее.

Пять месяцев Елисавета скрывала свое положение. То ли боялась чего-то, то ли не верила своему счастью. Вскоре пришла к ней сразу после Благовещения Дева Мария и «взыграл младенец во чреве» Елисаветы (Лк.1, 41), став пророком Иисуса Христа еще до своего рождения.

Когда она родила, возникла проблема с именем. Соседки и родственницы, которые во все времена очень активно занимались выбором имен новорожденных, да и священники, пришедшие совершить обрезание, предложили назвать дитя в честь отца. Но Захария, несмотря на немоту, взял инициативу в свои руки. Он на корню пресек имятворческую самодеятельность и написал на табличке: «Иоанн будет имя ему!». В переводе с еврейского — «Божья благодать». Для него и Елисаветы малыш был действительно благодатью, заслуженной, вымоленной.

Праздник Рождества Иоанна Предтечи очень древний. Он выпадает на день летнего солнцестояния. Это самый долгий день в году. Часто можно слышать, что христиане подменили им более древний языческий праздник середины лета. Не в этом дело. Он отмечается на 6 месяцев раньше Рождества Христова согласно евангельскому свидетельству и приходится на 25 июня (у нас в связи с изменением календарного стиля – 7 июля). Хотя солярная (связанная с солнцем) символика здесь тоже присутствует: под знаком Христа солнце начинает возрастать, а под знаком Иоанна — умаляться, согласно словам самого Предтечи «ему должно расти, а мне умаляться».

В Висагинасе старейший храм, в котором ровно 27 лет назад, 7 июля 1991 года, было совершено первое богослужение, освящен в честь Рождества Иоанна Предтечи, как и в моей родной Знаменской церкви правый (южный) придел (правда, наша церковь постарше, ей уже исполнилось 115 лет). А посему престольный праздник сразу в двух храмах-именинниках, на который мы приглашаем всех. У нас в пятницу — 6 июля, в 4 часа вечера – вечерняя служба, а в 9.00, в субботу – литургия. А в Висагинасе в пятницу в 16.30, а в субботу тоже в 9.00. Приходите и не забудьте прихватить бутылочку для святой воды: на престольные праздники обычно совершается водосвятие.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви