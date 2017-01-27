Розничная торговля в Литве в прошлом году выросл на 6,7% до 9,5 млрд. евро

Объемы розничной торговли в Литве без учета предприятий по продаже и ремонту автомобилей, предприятий общепита и по продаже напитков в прошлом году составили 9,499 млрд. евро (без НДС) – на 6,7% больше, чем в 2015 году (в ценах для сравнения). С учетом влияния фактора числа рабочих дней годовой рост объемов розничной торговли составил 7%.

Оборот предприятий оптовой и розничной торговли моторными транспортными средствами и мотоциклами, а также предприятий по ремонту в прошлом году был

2,912 млрд. евро и был (в ценах для сравнения) на 17,8% выше, чем в 2015 году, оборот предприятий общепита и по продаже напитков вырос на 6% до 575,5 млн. евро, сообщил Департамент статистики.

С учетом влияния фактора числа рабочих дней оборот предприятий оптовой и розничной торговли моторными транспортными средствами и мотоциклами, а также предприятий по ремонту за год увеличился на 18,8%, а оборот предприятий общепита и по продаже напитков – на 6,3%.

BNS

Метки: Литва, Розничная торговля, рост