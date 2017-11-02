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Розничный оборот группы Apranga в этом году увеличился на 3% до 181 млн. евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 02, 18:00   |   Комментариев: 0

Розничный оборот контролируемой концерном MG Baltic крупнейшей в странах Балтии группы розничной торговли одеждой Apranga в январе- октябре этого года составил 181 млн. евро (с НДС) и был на 3% больше, чем за такой же период прошлого года.

Розничный оборот сети группы Apranga в Литве в этом году вырос на 2,2%, в Латвии – на 1,9%, а в Эстонии – на 7,5%.

В странах Балтии группе принадлежит сеть из 182 магазинов (107 в Литве, 46 в Латвии и 29 в Эстонии), общая площадь которой составляет 84,3 тыс. кв. метров или на 2,4% больше, чем год назад.

Контролируемый концерном Дарюса Моцкуса MG Baltic холдинг MG Baltic Investment в конце июня владел 60,3% акций Apranga, клиенты Swedbank – 8,2% акций, компания Д. Моцкуса Minvista – 9,4% акций.

Акции Apranga котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.

BNS

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