Розничный оборот группы Apranga в этом году вырос на 3,6% до 159,4 млн. евро

Розничный оборот контролируемой концерном MG Baltic крупнейшей в странах Балтии группы торговли одеждой Apranga за три квартала этого года составил 159,4 млн. евро (с НДС) и был на 3,6% больше, чем за январь- сентябрь прошлого года.

Компания сообщила через Вильнюсскую биржу Nasdaq, что только в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года розничный оборот вырос на 6,1% до 20,2 млн. евро.

Розничный оборот сети группы Apranga в Литве в этом году увеличился на 2,9% до 92,5 млн. евро, в Латвии – на 2,2% до 38,2 млн. евро, а в Эстонии – на 8% до 28,7 млн. евро.

В странах Балтии у группы сейчас сеть из 182 магазинов, общая их площадь составляет 84,6 тыс. кв. метров, что на 3% больше, чем год назад.

Акции Apranga котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.

BNS

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