Розничный оборот литовской Apranga в этом году вырос на 7%

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В январе-апреле этого года розничный оборот литовской группы Apranga — контролируемого концерном MG Baltic крупнейшего ритейлера одежды в странах Балтии — составил 67,9 млн евро (с НДС) – на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в апреле оборот группы составил 18,1 млн евро, что на 6,9% больше, чем в апреле 2018 года, сообщила группа через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

В январе-апреле оборот группы в Литве вырос на 11,4%, в Латвии – на 0,4%, в Эстонии – на 1,2%.

Сейчас группе в Балтийских странах принадлежит сеть из 189 магазинов, общей площадью 89,2 тыс. кв метров. За год площадь магазинов Aranga выросла на 5,9%.

Принадлежащий концерну MG Baltic Дарюса Моцкуса холдинг MG Baltic Investment на 23 апреля владел 62,3% акций Apranga, компания Д.Моцкуса Minvista — 10,7%, клиенты банка Swedbank — 6,8%.

Акции Apranga котируются в Официальном списке биржи.

BNS