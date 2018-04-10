Рубль после попытки коррекционного роста снова обвалился. Подкосили санкции

Во вторник рубль против основных резервных валют опять провалился, обновив многомесячные минимумы, передает ТАСС. Курсы валют впервые за несколько месяцев превысили 60 рублей за доллар (с ноября 2017 года), а евро впервые за полтора года – 75 рублей.

Курс доллара на Московской бирже менее чем через час после открытия торгов, к 11 часам утра по Москве, превысил 63 рубля впервые с 8 декабря 2016 года, курс евро превысил отметку в 78 рублей впервые с 6 апреля 2016 года.

На максимуме стоимость евро достигала отметки 78,20 рубля. Это примерно на 3,5 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Стоимость доллара на пике поднялась выше 63,25 рубля, впервые с декабря 2016 года.

К полудню курс доллара расчетами “завтра” подрос до 62,2 рубля, курс евро – на – до 76,61 рубля. На Московской бирже большинство акций ведущих российских компаний растет, снижаются только бумаги “Сбербанка” (на 4,5%) и ВТБ (на 0,6%), сообщило РИА “Новости”.

В итоге российский Центробанк установил на среду, 11 апреля, официальные значения курса рубля к мировым валютам. Курс евро к рублю вырос на 4,97 рубля – до 76,8522 рубля, курс доллара увеличился на 3,8 рубля – до 62,3699 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем вторника на 4,32 рубля, составив 68,8869 рубля.

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Резкое ослабление национальной валюты началось еще накануне, после введения США новых ограничений – санкций против семи российских предпринимателей, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников.

Обвал на фондовых рынках тем временем продолжается. Потери индексов Московской биржи и РТС составили 8,3-11,4%. Это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года.

Доллар и евро торгуются в широких диапазонах, что логично после сильных ударов по рынку, которые прошли в понедельник. “Валютные качели раскачались”, – вяло утешают эксперты, с которыми пообщалось РИА “Новости”.

“Может возникнуть очередная причина для нестабильности курса рубля, что станет крайне негативным фактором для отечественной экономики, которая пытается найти точку опоры для роста. Взлет курсов валюты грозит рецессией. Подавляющее большинство жителей страны может столкнуться с ускорением темпов роста инфляции. Мы рискуем вновь вернуться в 2014 год, когда значительные скачки стоимости нефти сказались на общем макроэкономическом фоне”, – предупредила накануне замдиректора аналитического департамента “Альпари” Наталья Мильчакова.

Двумя днями ранее она же, впрочем, советовала россиянам “не вкладываться в доллар, чтобы не попасть в неприятное положение из-за ослабления этой валюты в ближайшей перспективе”.

NEWSru.com

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