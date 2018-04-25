Ручная кладь

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Авиакомпания airBaltic 1 августа сообщила, что увеличила размеры ручной клади, которую каждый пассажир может перевозить в салоне самолета. Размеры ручной клади на рейсах airBaltic начиная с 1 августа дня могут достигать 55x40x23 см.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс заявил: «Это важный шаг в стратегии улучшения опыта полетов наших пассажиров — увеличение разрешенного размера ручной клади на всех рейсах airBaltic».

airBaltic является партнером по 21 код-шеринговому соглашению, что позволяет пассажирам удобно путешествовать почти в любое место в мире. Введенные новые размеры ручной клади относятся к числу самых популярных размеров у наших глобальных партнеров.

На рейсах airBaltic каждому пассажиру разрешено вносить в самолет одну единицу ручной клади (55x40x23 см) и один предмет личного пользования (30x40x10 см).

Общий вес ручной клади и личного имущества не может превышать 8 кг при полетах с билетом Basic или Premium.

Информация «ЛК»

Фото из архива «ЛК»