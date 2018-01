Ручная кладь

С 15 января пассажиры авиакомпании Ryanair на борт самолета смогут пронести лишь одну единицу ручного багажа. Исключение делается только для тех, кто купил услугу «преимущественной посадки» либо пакеты Plus, Flexi Plus ir Family Plus.

Компания напоминает, что пассажиры, как и прежде, смогут брать с собой две единицы багажа, но с одной из них придется попрощаться до входа в самолет. Чемодан на колесиках нужно будет бесплатно помещать в отдельный отсек, который будет стоять рядом с воротами на посадку. А с одной сумкой меньшего размера можно будет пройти на борт самолета. Такое решение компания приняла из-за того, что в багажных отсеках, которые находятся над головами пассажиров, не хватает места.

Представитель Ryanair Кенни Джакобс говорит, что таким образом можно будет ускорить посадку и избежать опозданий.

К тому же компания объявила, что новые правила регистрированного багажа обещают клиентам меньшую плату и на 33% больше веса багажа.

С сентября прошлого года Ryanair снизил цену регистрированного багажа с 35 до 25 евро и увеличил его максимальный вес с 15 до 20 килограмм. Так Ryanair поощряет купить регистрируемый багаж и уменьшать количество ручной клади.

Метки: N4 (1196) 25 января, Ryanair