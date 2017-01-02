  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.01.02 Текущий номер: N51 (1139) 22 декабря
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Руководители Литвы осуждают выпад в Стамбуле

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 02, 10:00   |   Комментариев: 0

Президент Литвы Даля Грибаускайте и премьер Саулюс Сквярнялис осудили теракт, совершенный в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь.

Как говорится в сообщении администрации президента, Д. Грибаускайте отмечает, что “Литва осуждает насилие против невинных людей, которое нельзя ничем оправдать, и выражает свою солидарность с гражданами Турции”.

Глава государства выразила соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и пожелала силы духа семьям и близким жертв, сплоченности и единства турецкому народу.

Премьер-министр С. Сквярнялис, как говорится в правительственном сообщении, “осуждает любые теракты против мирных жителей”.

Премьер также выразил соболезнование премьеру Турции Бинали Йылдырыму. Он отметил, что атака была направлена не только против Турции -у терроризма нет границ. По его словам, Литва выражает солидарность с Турцией и подтверждает свою готовность бороться с вызовами терроризма вместе с международной общественностью.

Атаку осудил и МИД Литвы.

BNS

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿