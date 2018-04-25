Руководители Литвы поздравили Латвию со 100-летием Независимости

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Президент Даля Грибаускайте, спикер Сейма Викторас Пранцкетис и премьер-министр Саулюс Сквярнялис поздравили Латвию с празднованием 100-летия Независимости.

Д.Грибаускайте подчеркнула, что Латвия особенно дорога для Литвы.

«Обе страны объединили не только судьбоносные события столетней давности, но и впоследствии — оружием и песнями — борьба за свободу и гражданские права, а также за важнейшие цели — восстановление и утверждение независимости Литвы и Латвии», — сказано в сообщении пресс-службы президента.

По словам Д.Грибаускайте, отмечаемое в этом году столетие независимости всех стран Балтии является особым событием как для всех трёх стран, так и для всей демократической и свободной Европы.

По словам президента, Латвия для Литвы остаётся не только историческим союзником и соседом, но близким по духу единомышленником в эти дни перед лицом проблем, с которым продолжается работа по обеспечению своим гражданам безопасности, процветания и свободы.

В.Пранцкетис, поздравляя спикера Сейма Латвийской Республики Инару Мурниеце и весь народ Латвии со 100-летием провозглашения независимости, подчеркнул, что Литва и Латвия никогда не теряли общего направления, эффективные и конструктивные отношения продолжаются и сегодня.

«Я убеждён, что тесное сотрудничество на двустороннем уровне и поддержка в развитии многосторонних форматов укрепляют нас, потому что мы говорим одним, более слышным голосом», — добавил спикер Сейма.

По словам С.Сквярнялиса, Латвия и Литва всегда были близкими союзниками, о чём свидетельствует плодотворное сотрудничество в различных областях, активизация политического диалога.

BNS