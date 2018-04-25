Руководители Литвы поздравили Польшу со столетием независимости (видео)

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В воскресенье литовские руководители поздравили соседнюю Польшу, отмечающую столетие восстановления независимого государства.

Президент Даля Грибаускайте передала свое поздравление на польском языке и пожелала радостных торжеств.

По этому случаю на площади Президентского дворца в Вильнюсе были подняты государственные и исторические флаги Литвы и Польши, на балконе дворца высвечивался знак – PL 100, сообщила администрация президента.

По словам Д. Грибаускайте, Литву и Польшу связывают многовековая история и борьба за свободу. Оба народа, которым пришлось тяжело бороться за свободу и независимость государств, сегодня также остаются союзниками и партнерами.

«Литва и Польша — близкие соседки, прекрасно понимающие вызовы нынешних дней и стремящиеся обеспечить безопасность региона, укрепить и закрепить независимость и свободу стран», – говорится в поздравлении.

Президент поздравила граждан Польши по случаю этого юбилея, когда находилась в июне в Варшаве, а польский президент Анджей Дуда в феврале участвовал в празднике по случаю столетия восстановления Литовского государства.

Глава литовского парламента Викторас Пранцкетис акцентировал, на фоне празднования важного юбилея для Литвы и Польши, сотрудничество активизировалось.

Премьер Саулюс Сквярнялис в своем поздравлении также подчеркивал тесные политические, экономические и культурные связи Литвы и Польши, позитивный дух двухсторонних отношений, взаимное доверие.

В знак важности исключительного юбилея независимости Польши, солидарности двух стран на пути к свободе и независимости, решением литовского правительства, в воскресенье над основными государственными зданиями и площадями развивались флаги Литвы и Польши.

BNS