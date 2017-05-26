Руководители Литвы поздравляют Грузию с Днем независимости

Руководители Литвы в пятницу поздравили Грузию с 99-ым Днем независимости.

Президент Даля Грибаускайте в своем поздравлении подчеркнула, что общие ценности и жажда свободы сближает жителей Грузии и Европы.

По ее словам, Тбилиси достиг большого прогресса в проведении важных реформ и воспитании общества западного типа, и “уже сегодня мы видим реальные результаты усилий, выгоду от которых почувствуют все граждане Грузии”.

Поздравляя Грузию с полным вступлением в силу договора об ассоциации с Европейским Союзом (ЕС) и предоставлением безвизового режима, Д. Грибаускайте пожелала не утратить решимости и впредь ответственно добиваться сближения с государствами Европы и трансатлантического сообщества.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис пожелал грузинам всяческих успехов в стремлении к поставленным целям и их достижении, твердости и каждодневного благополучия.

“Мы поддерживаем территориальную целостность, суверенитет Грузии и ее устремления в Европе и евроатлантическом сообществе. Долголетнее партнерство наших стран заложило твердую основу по укреплению взаимного сотрудничества и поддержанию общих ценностей. Мы готовы продолжать развитие двусторонних отношений и содействовать успешному пути Грузии в Европейское сообщество”, – говорится в поздравлении премьера.

BNS

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