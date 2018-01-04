Руководители Литвы призывает воплощать в жизнь смелые мечты

В год столетия восстановления Литовского государства следует воплощать в жизнь смелые мечты, масштабные цели и ознаменовать его большими достижениями, утверждает руководство Литвы в своих поздравлениях с Новым годом.

«Перед нами – исторический стык двух столетий! На одной его стороне – долгий путь испытаний, на котором наш народ дважды отвоевывал независимость государства. На другой – новое столетие и необъятные возможности для Литвы. Она – наше общее творение, наша жизнь и будущее. Давайте смело встречать наступающее время! Давайте не бояться мечтать и ставить перед собой масштабные цели. У нас хватит сил их достигнуть. Пусть наступающее столетие будет веком неизбывного света и благополучия!» – сказала президент Литвы Даля Грибаускайте.

Председатель Сейма Викторас Пранцкетис желает, чтобы каждое обещание, данное себе или близким, было благородным и исполненным смысла, а надежды и цели – ведущими к высоким завоеваниям.

«Наступающий год будет историческим для нашей страны. Я желаю каждому ощутить этот дух столетия в своих сердцах и заслуженно им гордиться», – сказал он.

Поздравляя с Новым годом, премьер-министр Саулюс Сквярнялис сказал, что хочет поблагодарить каждого за вклад в создание лучшего будущего.

«Своим трудом, своей любовью к семье и родине мы все вместе строим государство благосостояния. Мы встречам Новый год как страна растущей экономики. Как более безопасная страна, выполняющая свои международные обязательства. Страна, в которой рушатся создававшиеся долгие годы коррупционные схемы, а наиболее уязвимая часть общества может рассчитывать на повышенное внимание со стороны государства. Это вселяет надежду и создает более справедливые условия для работы, создания бизнеса, воспитания детей здесь, а не за рубежом», – говорит глава правительства.

По его словам, 2018 год будет символическим годом, когда Литва отметит столетие восстановления государственности.

«Мы прошли долгий и трудный путь, но нас никогда было не сломить. Только сплотившись, все вместе, с верой в будущее, мы можем успешно продолжать этот путь. Нас ожидает немало вызовов, однако все их можно преодолеть общими усилиями. Чувство единства, общности – это то, чего я хочу пожелать нам всем», – сказал С. Сквярнялис.

Инф. «ЛК»

Метки: N1 (1193) 4 января, Викторас Пранцкетис, Саулюс Сквярнялис