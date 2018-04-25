Руководители Литвы выразили соболезнования в связи с кончиной Э. Някрошюса

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Во вторник руководители Литвы выразили соболезнования в связи с кончиной режиссера Эймунтаса Некрошюса.

В письме соболезнований президента Литвы Дали Грибаускайте говорится, что «это большая утрата для всего театрального мира, в котором исключительный талант Э. Некрошюса представлял нашу страну и постоянно прославлял имя Литвы».

По словам главы государства, режиссер своим творчеством ставил важнейшие вопросы бытия и вместе с актерами и зрителями искал важные для всех ответы.

«В нашей памяти навсегда останутся эти необычайные встречи в театре, исключительные спектакли, зачастую требовавшие особой работы сердца и ума», – отметила президент.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис добавил, что смерть Э. Некрошюса — «огромная утрата для всей литовской культуры».

«Я искренне сочувствую семье, близким покойного, единомышленникам и соратникам в искусстве, всей театральной общественности», – говорится в соболезновании премьера.

Спикер сейма Викторас Пранцкетис утверждает, что режиссер «подарил Литве необычайно величественные произведения, спектакли, смотреть которые было честью и престижем».

«То, с какой эстетикой он переносил литературную эмоцию на сцену, было исключительным режиссерским талантом. Давайте будем благодарны за возможность увидеть и оценить работы этого художника», – отмечает глава парламента.

Э. Некрошюс внезапно скончался в вильнюсской больнице в ночь на вторник. Он почувствовал себя плохо после поездки. В среду режиссеру исполнилось бы 66 лет.

BNS