Руководители Литвы выразили соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга

Президент Литвы Даля Грибаускайте и председатель сейма Викторас Пранцкетис в понедельник выразили соболезнования россиянам в связи с террористическим актом в метро Санкт-Петербурга, при котором погибли люди и многие были ранены.

Президент подчеркнула, что Литва осуждает это грубое преступление, направленное против ни в чем не повинных людей, сообщила президентская пресс-служба. Руководитель Литвы пожелала огромного мужества семьям и близким погибших.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис сказал для пресс-релиза, что насильственные выпады никогда не будут оправданы, это подлежащие осуждению действия, которые самым трагическим образом затрагивают ни в чем не повинных людей.

В понедельник при взрыве в метро Санкт-Петербурга погибло как минимум 10 человек, еще около 50 получили ранения.

BNS

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