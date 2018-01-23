Руководители Naftos grupe обжаловали назначенное судом наказание

Братья Урбутисы – владельцы и бывшие руководители предприятия экспедирования нефтепродуктов Naftos grupe, которое в 2005–2010 годах получило исключительные условия для погрузки нефтепродуктов через терминал госкомпании Klaipedos nafta, обжаловали решение Клайпедского окружного суда, который наказали их реальными сроками лишения свободы.

Советник председателя Каунасского окружного суда Гинтаре Даугелайте сообщила BNS, что жалобу подали все осужденные: Артурас Урбутис, получивший 7 лет и 9 месяцев лишения свободы, его брат Антарас Урбутис, осужденный на шесть лет лишения свободы, бывший коммерческий директор Klaipedos nafta Ричардас Милвидас, осужденный на пять с половиной лет лишения свободы, бывший глава Klaipedos nafta Юргис Аушра, условно осужденный на три года и девять месяцев, осужденная на три года лишения свободы глава отдела поставок Naftos grupe Светлана Попова и зять А. Урбутиса, бывший управляющий Калайпедским филиалом банка Siauliu bankas Андреюс Вайчюлис, осужденный на два года и девять месяцев.

Клайпедский окружной суд огласил свое постановление 27 декабря. Решением суда, осужденные также должны будут возместить Klaipedos nafta почти 21 млн. евро ущерба.

Суд установил, что , что в 2005–2010 годах единственный акционер компании Naftos grupe А. Урбутис, воспользовавшись связями тестя с Ю. Аушрой, заключил убыточный для государства договор, по которому Naftos grupe получила исключительные условия отгрузки нефтепродуктов через терминал Klaipedos nafta.

BNS

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