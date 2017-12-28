Руководители Naftos grupe сядут в тюрьму и возместят Klaipedos nafta более 20 млн. евро ущерба

Бывшие руководители предприятия экспедирования нефтепродуктов Naftos grupe, которое в 2005–2010 годах получило исключительные условия для торговли нефтепродуктами через госкомпанию Klaipedos nafta, получили по несколько лет лишения свободы. Они также должны возместить компании Klaipedos nafta почти 21 млн. евро ущерба.

Так завершилось продолжавшиеся 7 лет расследование и рассмотрение дела в суде. Однако окончательное решение суда будет ясно позже – вполне вероятно, что оно будет обжаловано в суде второй инстанции.

Рассматривавший дело судья Клайпедского округа Зигмас Поцюс сказал BNS, что к реальным срокам лишения свободы приговорены владельцы и руководители Naftos grupe Артурас и Антанас Урбутисы, а также бывший коммерческий директор Klaipedos nafta Ричардас Мильвидас.

Еще три человека получили условные сроки лишения свободы – в том числе бывший руководитель Klaipedos nafta Юргис Аушра.

“Посмотрите, какие суммы денег, какая опасность преступления, никаких смягчающих обстоятельств не было”, – сказал BNS судья З. Поцюс.

Продолжавшееся четыре года расследование установило, что в 2005–2010 годах единственный акционер компании Naftos grupe А. Урбутис, воспользовавшись связями тестя с Ю. Аушрой, заключил убыточный для государства договор, по которому Naftos grupe получила исключительные условия отгрузки нефтепродуктов через терминал Klaipedos nafta.

BNS

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