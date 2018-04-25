Руководство Lietuvos energija: вырученные от облигаций средства освоим за полгода

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Контролируемая государством энергетическая группа Lietuvos energija, которая на прошлой неделе разместила эмиссию облигаций номинальной стоимостью 300 млн евро, планирует освоить вырученные средства примерно за полгода, сказал директор Департамента управления финансами и инвестициями компании.

По словам Йонаса Римавичюса, Lietuvos energija уже получила средства за облигации, сейчас они находятся на открытом в одном из коммерческих банков страны «зеленом счету», а платить за них не нужно.

«Список проектов, которые мы можем финансировать на средства от облигаций, включен в нашу программу «зеленых облигаций», мы взяли обязательства использовать средства только для «зеленых целей». Одна из них — решения в области энергоэффективности ESO – обновление сетей со снижением потерь электроэнергии, вторая — обновляющаяся энергетика, третья — когенерационные электростанции», — сказал Й. Римавичюс BNS.

По его словам, инвестиции в обновляющуюся энергетику могут быть связаны как с реализацией проектов новых ветроэлектростанций или солнечных электростанций, так и с приобретением уже действующих парков.

«Переговоры о возможных приобретениях идут постоянно, их много и во всем регионе — Балтийских странах и Польше (…) Мы планируем, что в этом году сделки должны быть», — сказал BNS гендиректор Lietuvos energija Дарюс Майкштенас.

По его словам, после того, как удастся закрепиться на прилегающих рынках, примерно через два или три года развитие Lietuvos energija может быть продолжено на южном или западном направлении, между тем инвестиций на восточном направлении группа не планирует.

«Планов инвестировать в России или Белоруссии у нас нет. В краткосрочном периоде у нас нет планов и на Украине, ее перспективы зависят от того, станет ли рынок этой страны надежным и прозрачным. Украина демонстрирует стремления развивать эту область, заинтересована обновляться, но готова ли она это делать, приемлем ли ее рынок для нас, мы увидим точно не сейчас», — сказал Д. Майкштенас.

Ранее сообщалось, что за ценные бумаги Lietuvos energija конкурировали международные и местные инвестиционные и пенсионные фонды, банки и страховые компании. Больше всего облигаций купили инвесторы Франции, Германии, Великобритании, Италии и Литвы.

BNS