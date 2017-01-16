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Руководство Литвы определит приоритеты разведки в этом году

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 16, 13:00   |   Комментариев: 0

В понедельник в Литве созывается заседание Государственного совета по обороне (ГСО), на котором руководители страны, а также разведывательных ведомств обсудят и утвердят приоритеты и информационные потребности разведки в этом году.

На первом заседании ГСО нового состава также будет обсуждаться ситуация в сфере безопасности.

По закону, ГСО возглавляет президент – верховный главнокомандующий вооруженными силами (ВС) страны, в совет также входят премьер, спикер сейма, министр обороны и главнокомандующий ВС.

BNS

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