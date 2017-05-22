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“РусЛайн” открывает авиасообщение Вильнюс – Санкт-Петербург

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 22, 11:20   |   Комментариев: 0

Российская авиакомпания “РусЛайн” с понедельника предлагает рейсы из Вильнюса в Санкт-Петербург.

Представитель по связям с общественностью оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Агне Мажейките сообщила BNS что компания сначала будет летать по этому маршруту пять раз в неделю, а позднее – шесть раз.

В этом году из Литвы предложены уже пять новых маршрутов. Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair начала летать из Паланги в Глазго и из Каунаса в Неаполь, а латвийская Air Baltic – из Вильнюса в Мюнхен и Париж, венгерская Wizz Air – из Вильнюса в Гётеборг.

BNS

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