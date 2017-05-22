“РусЛайн” открывает авиасообщение Вильнюс – Санкт-Петербург

Российская авиакомпания “РусЛайн” с понедельника предлагает рейсы из Вильнюса в Санкт-Петербург.

Представитель по связям с общественностью оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Агне Мажейките сообщила BNS что компания сначала будет летать по этому маршруту пять раз в неделю, а позднее – шесть раз.

В этом году из Литвы предложены уже пять новых маршрутов. Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair начала летать из Паланги в Глазго и из Каунаса в Неаполь, а латвийская Air Baltic – из Вильнюса в Мюнхен и Париж, венгерская Wizz Air – из Вильнюса в Гётеборг.

BNS

Метки: Литва, РусЛайн, Санкт-Петербург