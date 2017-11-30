Русская диаспора озабочена будущим Русского драматического театра Литвы

Это открытое письмо-обращение президенту Литвы Дале Грибаускайте, председателю правительства Саулюсу Сквярнялису и министру культуры Лиане Руоките-Йонссон было принято 25 ноября 2017 года на состоявшейся в Вильнюсе конференции руководителей русских общественных организаций Литвы.

«Русская диаспора Литвы серьезно озабочена тем, что происходит в последние годы в Русском драматическом театре Литвы.

В процессе восстановления независимости Литвы театр сыграл знаковую роль. Вместе с народом Литвы актеры театра и представители русской диаспоры, взявшись за руки, стояли в Балтийском пути. Орденом Гядиминаса были награждены актеры театра Артем Иноземцев и Владимир Ефремов. Этот театр – единственный из 13 государственных театров, где зритель знакомится с русской классикой на языке оригинала, чтобы понять и оценить ее мировую ценность. Театр, которому более 150 лет, – важнейшая часть культуры русской диаспоры нашей страны.

В 2008 году в театр пришел новый руководитель, известный режиссер Йонас Вайткус. К сожалению, надежды на то, что театр будет успешно развиваться, не оправдались. Являясь руководителем театра, он активно смешивает политику с искусством, отчего театру становится только хуже.

Недоумение у всех вызвало неожиданное решение руководства театра о запрете отметить в 2016 году 70-летие возрождения русского театра Литвы (хотя 60-летие театр отмечал) и «разъяснительная» статья заведующего литературной частью театра Юлюса Лозорайтиса (в которой вся предыдущая история театра до Вайткуса была обильно облита грязью) а также отмена участия в театральном фестивале «Балтийский дом». Сегодня очевидно, что театр стал заложником однобоких амбиций Й.Вайткуса. В своих интервью он декларирует «борьбу со зрителем» и намерение приучить публику к “своей эстетике”. Эти ничем не оправданные амбиции привели к тому, что из репертуара театра убраны хорошие спектакли, на которые охотно ходили зрители, а их место заполняется постановками, на которые после премьеры зритель не идет. В его постановке пьесы Грибоедова «Горе от ума» (произведение из обязательной школьной программы) один из персонажей насилует женщин, а в «Евгении Онегине» Пушкина на сцене главный герой испражняется. Таких примеров «эстетических» мерзостей Йонаса Вайткуса можно привести немало. А результат – жалобы режиссера на то, что школьная молодежь не идет в театр. Ущербная «эстетика» Й. Вайткуса вызывает у зрителя чувство негодования.

Мы не понимаем, почему деньги бюджета русского театра идут на постановки на литовском языке. В репертуаре театра сейчас уже шесть таких спектаклей. Неужели в Литве и в Вильнюсе недостаточно спектаклей на государственном языке? Ведь в репертуаре многих литовских театров постоянно имеются спектакли по произведениям русской классики и современных авторов. А Русский драматический театр Литвы единственный в стране, где спектакли идут на русском языке.

Много вопросов вызывает позиция администрации театра по использованию бюджетных средств на подготовку спектаклей и привлечение разного рода специалистов. 31 августа 2017 года в адрес Министерства культуры ЛР, Сейма ЛР и Государственного контроля ЛР было отправлено открытое письмо председателя «Нового профсоюза» Русского драматического театра Литвы Альвидаса Ланкялиса, в котором были изложены факты нарушения финансовых операций администрацией театра, манипуляций с заработными платами сотрудников театра и массовых увольнений несогласных. Насколько нам известно, никакой реакции из этих государственных институций до сих пор не последовало. А по приказу директора театра Деймантаса Шатикаса срочно уволили А. Ланкялиса, подписавшего это письмо.

Мы видим, как из-за неадекватных действий руководителя театра и администрации театр разрушается не только изнутри. Руководство не стесняется говорить об изменении юридического лица театра с «государственного» на Viešoji įstaiga.

Мы просим объяснить, почему Русский драматический театр Литвы на открытии сезона в сентябре 2017 руководитель театра Йонас Вайткус и заведующий литературной частью Юлюс Лозорайтис представляли как «Театр наций» и распространяли буклет с таким названием. Устав театра права изменять название им не дает. Но может мы не все знаем, и это делается с согласия Министерства культуры ЛР?

Нас, граждан Литвы, очень волнует судьба театра – единственного учреждения русской культуры в стране. Скоро Министерство культуры ЛР будет проводить конкурс на должность нового руководителя театра. Мы хотим верить, что кандидатуры претендентов на эту должность будут всесторонне оценены, чтобы Русский драматический театр Литвы снова не оказался заложником чьих-то амбиций и непрофессионализма.

Надеемся на встречу, которая прояснит все затронутые нами проблемы».

Подписи под обращением поставили более 45 русских общественных организаций Литвы.

Метки: N48 (1188) 30 ноября, Артем Иноземцев, Владимир Ефремов, Й. Вайткус, Русский драматический театр