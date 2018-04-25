Русская кухня: забытые рецепты

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Тюря с редькой

Редька тертая – 2 ст. ложки, квас — 1,5 стакана, лук репчатый – 1 шт., ржаной хлеб — 1 небольшой кусочек, растительное масло — 1 ст. ложка.

Очистить редьку, измельчить с помощью терки, залить квасом. Добавить рубленую луковицу, растительное масло и все перемешать. Подавать с ржаным хлебом.

Похлебка из репы

Репа — 300 г, картофель — 3-4 шт., лук репчатый — 1 шт., мука — 1 ст. ложка, сливочное масло — 2 ст. ложки, сметана — 2 ст. ложки, зелень.

Репу очистить, измельчить с помощью терки, лук мелко нарезать. Отварить репу и лук до полуготовности, затем добавить дольки картофеля и варить до мягкости овощей. В похлебку добавить муку, масло и прокипятить еще несколько минут. Снять похлебку с огня, подавать с зеленью и сметаной.

Свиные почки в сметане

Свиные почки — 500 г, масло сливочное — 1 ст. ложка, мука — 1 ст. ложка, лук репчатый — 1 шт., сметана — 150 г, вода — 150 г, зелень, специи.

Почки очистить от пленок, хорошо промыть и замочить в воде на 3 часа. Менять воду несколько раз. Затем поставить на огонь, довести до кипения, еще раз промыть и нарезать ломтиками. Поставить в холодильник на 1 час. Муку обжарить на масле, добавить лук, почки, 150 г воды, посолить, добавить специи и тушить до готовности почек, в конце добавить сметану и прокипятить. Подавать с зеленью.

Вымя отварное

Вымя коровье — 500 г, корень петрушки – 1 шт., корень сельдерея – 1 шт., лук репчатый — 1 шт., зелень, перец, соль.

Вымочить вымя в течение 3-4 часов. Варить с кореньями и луком до готовности. В конце варки добавить специи и соль. Остудить, нарезать ломтиками и подавать с зеленью. Ломтики вымени можно обжарить в масле или потушить в сметане.

Гороховое пюре

Горох сухой — 1 стакан, вода — 3 стакана, сливочное масло — 2 ст. ложки, соль.

Горох перебрать, промыть, замочить на несколько часов. Поставить на огонь и варить до мягкости. Снять с плиты, посолить, пюрировать и заправить маслом.

Свекольный квас

Свекла — 1кг, вода — 3,5 л.

Свеклу помыть, очистить. Пятую часть свеклы нарезать кружочками и вместе с целой уложить в кастрюлю и залить холодной водой. Варить до готовности. Снять с огня и поставить в теплое место на 3 дня, затем поставить квас в холодное место. Через 10-15 дней напиток будет готов.