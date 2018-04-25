Русская община: на пути к консолидации

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15 декабря в Вильнюсе прошла Республиканская конференция организаций российских соотечественников, проживающих в Литве. Более 45 участников из разных городов Литвы, представляющих неправительственные организации российских соотечественников, собрались в конференц-центре столичной гостиницы «Панорама», чтобы подвести итоги проделанной за год работы, наметить цели на ближайшую перспективу.

Организаторами этой ежегодной конференции выступает Координационный совет организаций российских соотечественников Литвы (КСОРСЛ). На конференции среди почетных гостей присутствовали посол России в Литве Александр Удальцов; заведующая консульским отделом посольства России Татьяна Новожилова; советники посольства – Николай Лященко, Матвей Дрюков и Валерий Сандриков; представители СМИ Литвы.

На протяжении последних лет вопрос о консолидации русской общины поднимается постоянно. «Но не надо забывать, – говорит председатель КСОРСЛ Ольга Горшкова, – что консолидация – это постоянный процесс, который не бывает на пустом месте и на словах. Консолидация требует участия молодого поколения в этом процессе».

Не случайно темой нынешней конференции стала «Роль молодежи в сохранении и консолидации русской общины Литвы». По словам О. Горшковой, время бежит очень стремительно, и, наверное, наступила та пора, когда нужно подумать о том, а кто же будет вместо нас.

О роли молодежи, о необходимости ее вовлечения в общественную, политическую жизнь, в том числе в жизнь диаспоры, говорил и посол России. Говоря о совместной работе с молодежью, Александр Удальцов подчеркнул, что сейчас большое внимание со стороны России уделяется вопросам сохранения памяти о воинах-освободителях, памятникам, захоронениям. «В Литве ситуация заведена в тупик, с декабря 2017 года нет возможности отремонтировать ни одного памятника, Министерством культуры введены иезуитские правила. Российская сторона направила ноту МИД Литвы, где была изложена принципиальная позиция по этому вопросу».

В последнее время российская молодежь Псковской, Калининградской областей стала подключаться к работе по уходу за воинскими захоронениями, в том числе в Литве. «Думаю, что пора и нашим молодым соотечественникам, живущим в Литве, подключиться к этой работе», – отметил А. Удальцов.

В своем приветственном слове Александр Удальцов вновь напомнил о сложных отношениях, которые сложились сегодня между Литвой и Россией, о приостановке механизмов двустороннего взаимодействия. Даже гастроли российских исполнителей в Литве осуществляются исключительно на коммерческой основе, поскольку по линии министерств культуры двух стран нет соглашения о взаимном сотрудничестве.

В некоторых вопросах дело порой доходит до абсурда, отметил посол. Не так давно российская сторона построила новый мост с четырехполосным движением через реку Неман на российско-литовском погранпереходе Советск – Панямуне. Чтобы мост действовал, надо подписать два соглашения, одно из которых — об условиях его эксплуатации. Литовская сторона уходит от этого вопроса по непонятным причинам, а между тем мост Королевы Луизы (действующий пограничный автомобильный мост) находится в плохом состоянии и его нужно срочно ремонтировать. «По всей видимости, дело идет к тому, – говорит А. Удальцов, – что нам, жителям Литвы и России, придется переплывать Неман, как в свое время Александру I и Наполеону, на плотах. Такова реальная ситуация».

В заключение глава российской дипмиссии выразил надежду, что отношения России и Литвы должны наладиться, поскольку это отвечает интересам жителей обеих стран.

Значительная часть конференции была посвящена итогам VI Всемирного Конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, который проходил в конце октября в Москве. Участники делегации из Литвы делились своими впечатлениями о конгрессе, о тех задачах, которые сегодня актуальны для российских диаспор зарубежья, и о том, что нашло отражение в бурных дискуссиях в ходе работы круглых столов.

Кроме того, этот год выдался «урожайным» и на различные молодежные мероприятия и форумы. Лучшие представители из Литвы принимали участие в их работе, о чем с большим интересом рассказывали в своих выступлениях и на презентациях. Сегодня как никогда необходимо оказывать всестороннюю поддержку проектам и инициативам молодежи, развивать волонтерское молодежное движение.

Все это нашло широкое отражение в резолюции, принятой на конференции. Так, для продвижения новых форм и направлений молодежных инициатив было решено создать при КСОРСЛ молодежный сектор, что будет способствовать привлечению молодежи к активному участию в мероприятиях соотечественников.

Делегаты конференции считают, что в своей общественной деятельности и в интересах диаспоры необходимо развивать конструктивный и равноправный диалог с гражданским обществом и государственными органами власти. При этом они придают большое значение укреплению всестороннего партнерского взаимодействия с Россией в условиях кризисного состояния межгосударственных литовско-российских отношений и русофобских выпадов, тиражируемых через СМИ. Было выражено единодушное мнение, что необходимо сохранять и расширять гуманитарное сотрудничество с Российской Федерацией, налаживать и укреплять связи и контакты с ее регионами.

Кроме того, сохранение и консолидация русской общины, своей национально-культурной идентичности во благо будущих поколений в стране своего проживания в огромной мере зависит от усилий самой русской общины Литвы. «Профессионализм, социальное мужество и консолидация русских общественных организаций, высокая творческая активность семьи, школы, Православной церкви, русскоязычных СМИ, тесное взаимодействие с общественными организациями национальных меньшинств – необходимые условия для сохранения русского национального самосознания и культурно-исторической памяти в стране проживания», – говорится в резолюции.

Надежда ГРИХАЧЕВА

Резолюция

Республиканской конференции российских соотечественников, проживающих в Литве

«Роль молодежи в сохранении и консолидации русской общины Литвы»

Мы, участники конференции «Роль молодежи в сохранении и консолидации русской общины Литвы», руководствуясь решениями VI Всемирного Конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, придавая большое значение укреплению всестороннего партнерского взаимодействия с Россией в условиях кризисного состояния межгосударственных литовско-российских отношений и русофобских выпадов, тиражируемые через СМИ, выражаем единодушное мнение, что:

– важно и необходимо активизировать работу по привлечению молодых соотечественников к деятельности неправительственных организаций и активному участию в мероприятиях соотечественников, оказывать всестороннюю поддержку проектам и инициативам молодежи;

– для продвижения новых форм и направлений молодежных инициатив создать при КС молодежный сектор.

— совершенствовать формы и методы работы с молодежной частью диаспоры, развивать волонтерское молодежное движение;

– считаем необходимым и чрезвычайно важным привлекать молодежь к работе по сохранению культурного наследия и исторической памяти, к празднованию Дня Победы и юбилейных дат, связанных с Великой Победой над фашизмом, акции «Бессмертный полк»;

– подготовить план мероприятий по празднованию в 2019 году 75-летия освобождения городов Литвы от немецко-фашистских захватчиков. Активно участвовать в его реализации;

– в память о погибших во Второй мировой войне провести 8 мая «Минуту молчания». Разработать механизм организации этой акции на территории Литвы;

– считаем важным сохранять и расширять гуманитарное сотрудничество с Российской Федерацией, налаживать и укреплять связи и контакты с ее регионами;

– участники конференции обращают особое внимание на то, что сохранение и консолидация русской общины, своей национально-культурной идентичности в огромной мере зависит от усилий самой русской общины Литвы.

Профессионализм, социальное мужество и консолидация русских общественных организаций, высокая творческая активность семьи, школы, православной церкви, русскоязычных СМИ, тесное взаимодействие с общественными организациями национальных меньшинств – необходимые условия для сохранения русского национального самосознания и культурно-исторической памяти в стране проживания.

– являясь исконными гражданами исторически многонациональной Литвы, считаем основополагающим и важным свое законное стремление сохранять свою этнокультурную идентичность во благо будущих поколений в стране своего проживания;

– в своей общественной деятельности и в интересах диаспоры считаем важным развивать конструктивный и равноправный диалог с гражданским обществом и государственными органами власти;

– обратиться к Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом с просьбой уделять особое внимание работе с молодыми соотечественниками, расширить практику проведения молодежных форумов, конференций, курсов, семинаров, экскурсионно-познавательных программ, в том числе «Здравствуй, Россия!»;

– выражаем поддержку проведению Международных молодежных Форумов в Болгарии и Германии, образовательного Форума «Балтийский Артек», Международным молодежным форумам имени Александра Невского, «Евразия», «Русское зарубежье», «Театральный Петербург», просветительской программы «Читаем Блокадную книгу»»

– считаем важным и необходимым возникающие проблемы в сфере образования решать путем широкого цивилизованного диалога с привлечением диаспоры и в ее интересах;

– просить Правительственную комиссию по делам соотечественников за рубежом на базе российских вузов и в странах проживания соотечественников проводить методические семинары для учителей русского языка, начальных классов и педагогов дошкольного воспитания;

– целью формирования и укрепления материальной базы НПО соотечественников, искать пути взаимопонимания и сотрудничества с предпринимательскими структурами страны проживания. В соответствии с рекомендациями секции «Экономическое сотрудничество» Конгресса российских соотечественников, создать при КС рабочую группу для связи и взаимодействия с бизнес-структурами и участия в формировании «Карты бизнеса соотечественников за рубежом».

Участники конференции считают необходимым за проводимую работу по консолидации российских диаспор, сохранение и распространение русского языка и культуры за рубежом, защиту прав и интересов российских соотечественников, оказание содействия в реализации проектов выразить благодарность:

Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, Департаменту по работе с соотечественниками МИД России, Посольству Российской Федерации в Литве и лично Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Литве Удальцову Александру Ивановичу Департаменту национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики, Федеральному агентству по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству. Фонду поддержки и защиты прав соотечественникам за рубежом и Фонду «Русский мир», Правительствам Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Ленинградской, Калининградской, Смоленской, Псковской, Новгородской областей и других регионов России, мэру города Калининграда.

Одобрено на республиканской конференции российских соотечественников Литвы 15 декабря 2018 года.