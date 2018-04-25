Русские школы встречают 1 сентября обновленным составом

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Так сложилось, что начало сентября – это не только начало учебного года, но и очередная веха в любых начинаниях. Вроде и школа у многих уже давно за плечами, а 1 сентября приносит привычное со школьных лет волнение от встречи с новым – новыми трудностями, новыми достижениями, новыми успехами.

Отрадно, что в этом году 1 сентября столичные русские школы встречают обновленным составом. Школа им. А. С. Пушкина наконец получила разрешение Министерства образования начать процедуру аккредитации на звание гимназии с гуманитарным уклоном и 12-летним циклом обучения. Таким образом, в столице появится шестая русская гимназия

(плюс еще две вильнюсские гимназии формируют наряду с польскими – русские классы). Это огромная победа общественности школы, которая упорно шла к своей цели, а также политиков, поддержавших ее стремление. Напомню, в прошлом, 2017 году, Вильнюсский горсовет большинством голосов принял революционное решение о преобразовании в гимназии трех столичных школ: польской школы им. Конарского, литовской Фабийонишкской школы и русской школы им. А. С. Пушкина. Нужно признать, что этому шагу предшествовали длительная политическая борьба, целенаправленная работа, хождение по инстанциям и диалог с ответственными лицами. И это принесло свои плоды.

Еще одна столичная русская школа «Сантарос», бывшая до недавнего времени прогимназией и гимназией под одной крышей, встретит это первое сентября «длинной» 12-летней гимназией. Кроме того, в этом году также расширилась и русская гимназия им. В. Качалова, которая получила возможность формировать 5-е классы и таким образом обеспечить цикл обучения с 5 по 12 класс.

Жизнь доказала, что 12-летний цикл обучения – это самая привлекательная модель для родителей и детей. Поэтому наша объединенная фракция Избирательной акции поляков Литвы и Русского альянса готова приложить все усилия, чтобы подобный статус получили все школы национальных меньшинств столицы. Ведь это позволит родителям не испытывать стресс от метаний по всему городу в поисках новой школы для своих детей после окончания очередного витка обучения. В каждой сянюнии необходимо обеспечить учащихся возможностью учиться ближе к дому, чтобы избавить детей от необходимости тратить до двух часов на дорогу от дома до школы и обратно, а разрешить им провести освободившееся время с пользой для своего развития и здоровья.

Отрадно, что совместная сплоченная позиция политиков и общественности помогает школам национальных меньшинств доказывать свою жизнеспособность вопреки мрачным прогнозам об их окончательной деградации и вопреки решениям, которые создают препятствия для гармоничного обучения на родном языке. Этому способствуют и родители, которые несмотря ни на что отдают своих детей в русскую, польскую, еврейскую, белорусскую школы, помогая им сохранить свою национальную идентичность, но при этом вырасти патриотами своей страны – Литвы.

Ромуальда ПОШЕВЕЦКАЯ, депутат Вильнюсского горсовета