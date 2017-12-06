«Русский Дэн Браун» представит в Вильнюсе свой бестселлер

По приглашению медиаклуба «Формат-А3» в Вильнюс приедет писатель и сценарист Дмитрий Миропольский – автор российского бестселлера «Тайна трех государей» и сценарист одного из самых рейтинговых сериалов на Первом канале – «Гостиница «Россия». Первая среди равных». 14 декабря он примет участие в публичной встрече на тему “Загадки истории в современной литературе”.

В Вильнюсе Дмитрий Миропольский представит свой новый роман «Тайна трех государей», который заслужил репутацию главного бестселлера 2017 года. Он расказывает об удивительных параллелях в судьбах Ивана Грозного, Петра I и императора Павла I, а также раскрывает величайшую интригу всех времен и народов – мировой политический заговор. Книга уже разошлась гигантским тиражом – около 200 тысяч экземпляров. Автор был удостоен премии «Медиаперсона года» и Национальной российской литературной премии «Золотое перо Руси» (книгу признали лучшей в номинации «Историческое наследие»). После успеха этого исторического романа Миропольского стали называть “русским Дэном Брауном”.

Впрочем, сам Дмитрий Миропольский от подобного сравнения всячески открещивается, говоря: «Мне больше нравится быть петербургским Дюма, чем русским Дэном Брауном».

Люди, которые прочли «Тайну трех государей», отмечают, что пишет он интереснее и, одновременно, аккуратнее. В «Тайне трех государей» нет таких грубых нестыковок, как в «Коде да Винчи», когда автомобиль едет по Парижу сразу в трех направлениях, а вместо исторических фактов читателю зачастую преподносится винегрет из фантазий и домыслов.

По признанию автора, причиной, побудившей его написать «Тайну трех государей», стала парадоксальная ситуация, когда среднестатистический россиянин знает про интриги французского двора больше, чем про азы собственной истории.

Разговор с вильнюсскими читателями будет касаться не только исторического прошлого, но и различных вопросов современности, вытекающих из тысячелетней российской истории. Например, феномена объединения культур разных народов России, составивших ее уникальный единый ментальный код. Наверняка речь зайдет и о современных конспирологических теориях, которые пытаются объяснить сегодняшние мировые проблемы. Теории о тайном мировом правительстве Миропольский считает несостоятельными. Однако признает, что в действительности существуют очень могущественные люди, кланы и корпорации, которые умеют обращать принципы мироустройства себе на пользу.

Его перу принадлежат историко-приключенческие романы «1814/Восемнадцать-четырнадцать» и «1916/Война и Мир».

Отличительная особенность Миропольского в том, что исторические события в своих произведениях он преподносит последовательно и деликатно. Среди героев его книг, фильмов и сценариев – русские императоры, поэты, Лаврентий Берия и Ходжа Насреддин, граф Федор Толстой, участники ралли «Дакар», герои Русско-японской войны и узники концлагерей времен Второй мировой войны. А недавно список этих героев пополнили элита и рядовые сотрудники главной гостиницы СССР под названием «Россия», на месте которой недавно был открыт главный парк Москвы «Зарядье».

Премьера 12-серийного художественного фильма по сценарию Миропольского «Гостиница «Россия». Первая среди равных” с огромным успехом прошла на Первом канале в октябре этого года.

«В «России» происходили события, которые не могли случиться ни в одной другой гостинице страны. Это было уникальное место. В ее стенах существовал особенный мир со своими порядками и проблемами. Какие люди тогда жили, какую музыку слушали, как строили отношения, как переживали проблемы, которые актуальны и сегодня, спустя 40 лет, ведь изменились мы не сильно: всем по-прежнему хочется благополучия и любви», – рассказывает сценарист о работе над сериалом.

Встреча с Дмитрием Миропольским состоится 14 декабря (четверг) в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы Panorama (ул. Соду, 14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 621 74775.

Инф. «ЛК»

Метки: N49 (1189) 7 декабря, Гостиница «Россия», Формат А3