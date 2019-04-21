«Русский роман» — в Петербурге

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В Санкт-Петербурге прошел ХХI Международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России», приуроченный к Году театра в России.

Девять творческих коллективов русскоязычных театров ближнего и дальнего зарубежья – Грузии, Литвы, Латвии, Казахстана, Болгарии, Армении, Эстонии, Беларуси и Азербайджана – представили петербургским зрителям спектакли, для которых источником вдохновения и сценического воплощения послужили не только произведения русской классической литературы, но и пьесы современных драматургов. Островский, Булгаков и Гоголь, Дурненков и Ивашкявичюс – в рамках одного фестиваля состоялись показы совершенно разных постановок, собранных под крышей Театра-фестиваля «Балтийский дом», словно в хрестоматии под общим названием «Русский роман».

Отправной точкой «Встреч в России» стал совместный проект Русского театра Эстонии и Театра-фестиваля «Балтийский дом» «Олимпия». Сюжет постановки охватывает период между двумя Олимпиадами – Московской 1980 и Сочинской 2014.

Тбилисский государственный академический русский театр им. А. С. Грибоедова поставил гоголевскую «Шинель». Но это не просто история с известным сюжетом, персонажи в постановке – наши современники. Живую эмоциональную историю о жизни Чехова показал Рижский русский театр имени Михаила Чехова.

Среди других постановок – «Ревизор» (Государственный русский драматический театр им. Ф. М. Достоевского, Казахстан), «Последний луч радуги» (Драматический театр «Адриана Будевска», Болгария), «Бег» (Казанский академический русский Большой драматический театр им. В. И. Качалова, Россия), «В поисках смысла» («Сафат-Театр», Баку), «Гроза» (Ереванский государственный русский драматический театр им К. С. Станиславского, Армения), «Невольницы» (Бресткий академический театр драмы Ленинского комсомола, Беларусь).

Русский драматический театр Литвы впервые представил российской публике спектакль «Русский роман». Зритель увидел современную европейскую драму о русской жизни, в которой есть: любовь, измена, револьвер, драка, крики, пляски, цыгане, медведи и даже – хохломская роспись. Лев Толстой – не икона, не религиозный символ, и не солнце Истины, скорей – душа русского народа, поэтому сценический портрет классика стал большой неожиданностью для отечественного зрителя. Как в Европе представляют русских? Не случайно один из героев пьесы говорит: «Спросите, что о вас думают на улицах Вильно!»

Показ спектакля впервые состоялся в России на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом». И это, пожалуй, стало одним из главных событий в театральной афише Петербурга. По общей оценке зарубежных критиков, «к финалу этого почти четырехчасового действия партер и оба яруса хлопают стоя».

Подготовлено по сообщениям СМИ