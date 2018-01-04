Русский вопрос в Европарламенте

Наплыв беженцев, экономических мигрантов меняет национальный состав старушки Европы. Но порой забывают, что в странах ЕC наряду с титульными нациями проживает немалое количество традиционных национальных меньшинств, в числе которых русские, поляки в Литве, русские в Латвии, Эстонии.

Как решаются проблемы, актуальные для традиционных национальных меньшинств в Европарламенте? Об этом – в беседе «ЛК» с депутатом Европарламента от Латвии, известным тележурналистом Андреем Мамыкиным.

– Насколько удается озвучивать проблемы национальных меньшинств стран Балтии в европейском парламенте?

– Поднимать вопросы удается, коллеги их вежливо выслушивают, но очень тяжело принять конкретное решение. Тем более заставить их выполнять, особенно в тех странах, где национальные меньшинства составляют немалую часть населения.

Знаковым, на мой взгляд, был случай, когда Украина – не член ЕС, но ассоциированная с Евросоюзом, приняла свой печально знаменитый Закон об образовании. На днях Венецианская комиссия вынесла решение, что закон этот недемократичный, он сужает права национальных меньшинств. Сделано это было под давлением ЕС, так как минимум пять языков народов, проживающих на территории ЕС, были лишены права действовать в системе средних школ Украины.

Напомню, что Венецианская комиссия — это экспертный орган Совета Европы, который дает профессиональную юридическую оценку, в том числе по проектам законов, касающихся прав национальных меньшинств. Участниками этого механизма являются 60 стран мира.

В оценке перевода преподавания школ национальных меньшинств на украинский язык Венецианская комиссия констатировала прямое нарушение прав. В частности, отмечено, что «если закон будет применен таким образом, что язык национальных меньшинств будут преподавать только как предмет, без возможности изучать на нем другие предметы, то это может стать очевидным диспропорциональным вмешательством в существующие права национальных меньшинств». Комиссия рекомендует: «продолжать обеспечивать существенную пропорцию образования на языках нацменьшинств в начальной и средней школе».

Обращаться в Комиссию могут страны-участники и Совет Европы. Решения Венецианской комиссии не обязательны, но настолько авторитетны, что обычно страны предпочитают их выполнять. Хотя это решение по Украине, но для Латвии оно важно потому, что новый украинский Закон об образовании сходен с проектом, который готовит латвийское правительство.

Я обратился к премьер-министру Латвии Марису Кучинскису с предложением подать проект поправок к Закону об образовании, касающийся перевода школ нацменьшинств полностью на латышский язык обучения в Венецианскую комиссию для экспертизы. Если господин премьер-министр уверен в том, что эта реформа не нарушает прав национальных меньшинств, он с радостью отдаст проект на экспертизу в столь авторитетную институцию, как Венецианская комиссия. Если он этого не сделает, это будет означать, что правительство отдает себе отчет о том, что нарушает права значительной части жителей Латвии и сознательно идет на это ради своих политических целей.

В Эстонии и Латвии работают так называемые русские школы. Почему они, на мой взгляд, так называемые? Лишь на 40 проц. предметов обучение ведется на русском языке, соответственно на латышском, эстонском – уже 60 проц. Хотя мне лично как отцу троих сыновей не нравится эта пропорция. Я в свое время обучался в русской школе, в которой все предметы были на русском языке. Это не помешало прекрасно изучить латышский язык, и сегодня у меня такое знание латышского языка, что даже сами латыши не подозревают, что это не мой родной язык, не слышат моего акцента.

Министр образования Латвии Карлис Шадурскис вынашивает реформу полного закрытия школ с русским языком обучения. Свою задачу я вижу в том, чтобы сопротивляться этому процессу.

Кстати, в Эстонии, насколько мне известно, несмотря на давление националистов, не собираются отказываться от пропорции обучения на эстонском и русском языках – соответственно 60 на 40%.

Что касается коллег в Европарламенте, хотел бы заметить, что все проходит очень политкорректно, вежливо, но к сожалению, в этой большой команде (751 депутат) тяжело найти критическую массу, которая помогла бы сдвинуть камень с мертвой точки. Но как говорится, капля камень точит, у нас много союзников в Европарламенте – депутат от Эстонии Яна Тоом, и моя коллега – депутат от Латвии Татьяна Жданок, депутат от Литвы Вальдемар Томашевский.

Мы рассчитываем на шведскую партию Финляндии, меня связывают дружеские отношения с депутатом Европарламента от Финляндии Нилсом Турвальдсом (финский журналист и политик шведского происхождения). Хотя в Финляндии проживает только 6 проц. шведов (по другой статистике – 4 проц.), шведский является вторым государственным языком в Финляндии, есть детские сады, школы на шведском языке. Почему бы странам Балтии не последовать примеру Финляндии?

На прошедшей сессии Европарламента мы заслушали доклад по правам человека. Мы любим учить другие страны, знаем, как должно быть, но разобраться в собственном европейском доме не можем. К сожалению, здесь пока доминируют англосаксонские стереотипы, по которым русский равно большевик. Но, надеюсь, совместными усилиями мы и эту льдину растопим.

– В Литве значительно сузилось информационное пространство на русском языке по разным причинам – иногда из-за навешивания ярлыков пророссийской пропаганды, в других случаях – по экономическим причинам. Как известно, в Евросоюзе действует Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям (East Stratcom taskforce) по борьбе с российской дезинформацией и фейковым новостям. Какова ваша точка зрения на проходящие процессы, тем более, что вы – один из самых популярных тележурналистов в Латвии?

– В Латвии ситуация с этим вопросом откровенно плохая – нет журналистов, нет политической воли развивать информационное пространство на русском языке. Замечу, что эстонцы первыми проявили инициативу, вложив немалые деньги в создание канала вещания на русском языке НТВ плюс и интернет-платформы. На этих каналах можно увидеть весь спектр телевизионной продукции – от кулинарных завтраков по утрам до серьезных политических баталий в прайм-тайм. Я регулярно слежу за их программой, мне интересно как журналисту и вижу, что эти программы растут в рейтингах. Эстонцы – молодцы, они научились разделять Кремль и русский народ, поняли, что не всякий русский человек является большевиком. На уровне ментальности называйте это как хотите, но они запустили русскоязычный канал.

Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям в ЕС была создана в 2015 году, работает эта группа в ведомстве Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

Мои коллеги – депутаты на 2018-2020 годы увеличили финансирование для этой группы. В ней работает вроде бы 14 экспертов. Я пытался, как депутат Европарламента, узнать, кто эти люди, должности, но безуспешно. А средства немалые – как минимум по миллиону евро в год. Их доклад, анализ, который доступен в открытой сети, просто набор банальщины. И что самое главное, их информация никак не влияет на симпатии русскоязычного зрителя, скажем, в странах Балтии. Сегодня нет альтернативы для русскоязычного зрителя в Литве, Латвии, нет информационной платформы, которая заставила бы меня в качестве зрителя посмотреть, например, новости Литвы или, скажем, передачу о культурных событиях Клайпеды. Эстонцы сегодня на полшага впереди, они действительно опережают, у них (по крайней мере, у этого правительства) есть желание развивать русскоязычные СМИ.

Галина КУРБАНОВА,

Вильнюс – Страсбург

Досье «ЛК» Андрей Владимирович Мамыкин – латвийский политик, журналист. Родился 11 марта 1976 года. Окончил гуманитарный факультет Латвийского университета по специальности «лингвистика». С 1996 года работал в различных СМИ Латвии, как печатных, так и на радио и ТВ. С 2007 по 2013 год вел авторскую программу «Без цензуры» на канале TV5. До избрания депутатом Европарламента работал в программе «Доброе утро!» на Первом Балтийском канале. Женат, трое детей.

Метки: N1 (1193) 4 января, Андрей Мамыкин, Европарламент, Интервью, тележурналист