Рута Ринкявичюте-Бушкевицс: «Музыка – это часть меня»

«Учиться постигать себя в профессии надо всю жизнь. Ведь каждая профессия – это труд, просто он разный. Трудно по-своему везде – в том числе и в музыке, если ты хочешь добиться каких-то успехов. Я сейчас понимаю, что быть в музыке лучшей, это действительно очень трудно», – считает известный музыкант, пианистка Рута Ринкявичюте-Бушкевицс.

Она выросла в музыкальной семье – ее отец Гинтарас Ринкявичюс – основатель, художественный руководитель и главный дирижер Литовского государственного симфонического оркестра, мама – Татьяна Ринкявичене – дирижер, руководитель нескольких громких музыкальных проектов, ставших явлением культурной жизни, долгое время художественный руководитель Русского драматического театра Литвы. Казалось, будущее Руты было определено априори, и было бы очень странно, если бы судьба распорядилась как-то иначе.

– На самом деле, мое будущее было предопределено, – говорит гостья «ЛК» Рута Ринкявичюте. – Ведь что такое ребенок, рожденный в музыкальной семье? С самого детства тебя окружают люди, связанные с музыкой, твой кругозор – только музыкальный, поэтому твой путь, твое будущее создавались естественным путем. С пяти лет моя жизнь была связана исключительно с музыкой. Мама подобрала нам с сестрой музыкальные инструменты, которые соответствовали нашим характерам. Сауле, мою младшую сестру, в силу ее абсолютного слуха отдали на скрипку, а я со своим гармоничным слухом (впоследствии он тоже стал абсолютным) стала заниматься на фортепиано.

– Вы учились музыке и в Вильнюсе, и в Москве. Годы, проведенные в России, как-то повлияли на вас?

– Годы учебы в Московской консерватории были очень интересными и насыщенными. Сразу после окончания школы я оказалась в Москве – в совсем другом мире, с другим менталитетом, с другими людьми, другими студентами. И совершенно с другой музыкальной школой – более глубокой, сложной и потому более интересной. Да и сам музыкальный мир в России богаче и разнообразнее. Ты живешь этим миром, тобой овладевают совершенно другие чувства – сливаясь с этой атмосферой, ты становишься совсем другим человеком. Я рада, что прошла этот путь.

– При возвращении в Литву не пугала неизвестность? Ведь вам надо было доказывать, что вы что-то можете.

– Среда, в которой ты живешь, очень на тебя влияет. Когда ты вдруг оказываешься вдали от бурлящей музыкальной жизни, и ничего вокруг не происходит, и совершенно отсутствует музыкальный рынок, ты пребываешь в какой-то растерянности, в ощущении непричастности. Тогда начинаешь задавать себе вопрос, а что ты можешь сделать одна (или даже с несколькими людьми)? Ведь на самом деле ты можешь сделать ровно столько, сколько в твоих силах, ни больше ни меньше.

Фортепиано – он ведь больше сольный инструмент. Если ты, к примеру, работаешь аккомпаниатором, то это уже совсем другая работа и другое твое предназначение. А я по своей натуре солистка. Это дает возможность выступать с сольными концертами, участвовать в различных международных конкурсах.

– Вы являетесь лауреатом многих международных конкурсов, ваш послужной список достаточно большой?

– Он достаточно разный – Греция, Италия. Международные конкурсы – это очень серьезное испытание. Я считаю, что самое тяжелое, что может быть в жизни и пианиста, и любого музыканта – это участие в конкурсе и победа. Чтобы выиграть в каком-то серьезном конкурсе – нужно приложить колоссальные усилия, и при этом – тебе может повезти, а может нет.

– А сколько часов в день музыкант должен проводить за инструментом, чтобы чего-то добиться?

– Это твой образ жизни. Нет такого, что ты что-то должен, все зависит от твоей любви, от твоей совести, от твоих сил и времени и от того, насколько хорошо ты хочешь сделать свою работу. Я считаю, что музыкант – это все-таки мужская профессия, особенно пианист и скрипач. Ты испытываешь огромные нагрузки, постоянно находишься в переездах между концертами, да и сами концерты – очень сложные, ты должен отказаться от всего в этой жизни и быть только в музыке. А если хочешь реализовать себя как женщина – иметь семью, и чтобы ребенок не рос без мамы, то, естественно, музыкант – больше мужская профессия.

– Вы уже достигли определенных высот в своей профессии. Считаете себя состоявшимся музыкантом, или все еще продолжаете восходить на музыкальный олимп?

– Мой папа до сих пор постигает себя в профессии. Поэтому говорить о том, что ко мне пришла определенная зрелость и я себя чувствую вполне зрелым музыкантом, такого еще не было. Опыт приобретается постепенно, по чуть-чуть, и просто с годами ты все больше овладеваешь своей профессией. Но учиться постигать себя в профессии надо всю жизнь.

Вообще, каждая профессия – это труд, просто он разный. Трудно по-своему везде – в любой профессии, в том числе и в музыке, если ты хочешь добиться каких–то успехов. Я сейчас понимаю, что быть в музыке лучшей, это действительно по-своему трудно.

– Фамилия Ринкявичюте вам мешала или помогала?

– Как она может мешать? Даже в Москве, зная моего папу, никто не зацикливался на том, что я его дочь. Ты такой же студент, как и все. В Литве происходило то же самое. Хотя в музыкальной жизни в Литве я особенно не участвую. Мы делаем с сестрой сольные программы, много выступаем за пределами Литвы. Но я не перестаю повторять, что при этом я хочу быть не только хорошим музыкантом, но иметь семью, быть хорошей женой, матерью. Я не могу посвятить себя только одной музыке – в своей жизни я должна полностью реализовать себя во всем.

– С рождением сына вы полностью изменились. И будучи успешным музыкантом, вы вдруг делаете крутой вираж, совершенно далекий от музыки, и становитесь бизнесвумен. Как так получилось?

– На самом деле, твой ребенок диктует тебе твою дальнейшую жизнь. Но с другой стороны, это и хорошо – ребенок очень сильно мотивирует тебя – ты успеваешь сделать гораздо больше. Мой сын – это мой центр счастья. Поэтому должен был вначале появиться Матиас (Matias), и только потом появилась компания, которую я назвала именем сына.

Хотя идея создания своего предприятия давно витала, но я никак не могла найти необходимого толчка, чтобы ее осуществить. А тут с рождением сына она сама собой реализовалась. Ребенок и игрушки – это, пожалуй, слова-синонимы. Для того, чтобы он нормально развивался, нужны соответственно развивающие игрушки, причем на каждый возраст свои. Так появился мой интернет-магазин www.lavi.lt по продаже развивающих игрушек для детей.

Если определить отличие развивающих игрушек от простых игрушек, то я бы сказала, что просто игрушка – это игрушка, которая не приносит добра, пользы. Тогда как развивающие игрушки – это умные игрушки, которые действительно нужны ребенку для того, чтобы он в каждом возрасте находил для себя одновременно и что-то интересное, и пользу, чтобы игрушка его развивала. Это могут быть, например, различные конструкторы, но которые помогают развивать ребенку мышление, сообразительность, потому что их надо собрать, полагаясь на свою фантазию, а не на инструкцию. Или наборы для творчества – здесь уже фантазиям ребенка нет границ. Причем возрастной диапазон таких игрушек не ограничивается только дошкольным возрастом, а предназначен для детей от рождения до 15 лет, для каждого возраста свои игрушки. Это и различные книжки, которые учат, и игры, включая семейные, которые очень сближают детей и родителей. Так что это игрушки, которые растут вместе с ребенком, а торговый знак LAVI – это помощь родителям в том, чтобы они могли развивать своих детей, чтобы у ребенка была радость жизни. Особенно с приближением самых красивых, рождественских и новогодних, праздников игрушка становится самым главным и радостным подарком ребенку.

– Ваш супруг – известный латвийский баскетболист, ныне тренер по баскетболу Сандис Бушкевицс. Вы живете на две страны? На каком языке вы общаетесь в семье?

– На самом деле я не говорю по-латышски, а Сандис говорит по-литовски. Поэтому между собой общаемся на полурусском-полулитовском языке, а с ребенком папа говорит на латышском, а я – на литовском. Сандису очень нравится Литва – страна баскетбола, здесь он получил тренерскую работу и перехал жить в Вильнюс. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот – жена должна подстраиваться под мужа. У нас в семье все получилось по-другому. Мы очень хотим жить в Литве и никуда пока (смеется) перезжать не планируем.

– Ваше занятие бизнесом не отразилось на музыке?

– Бизнес – это определенный этап в моей жизни. Растет Матиас, игрушки вместе с ним. Это мой инспектор по игрушкам. А музыка никуда от меня не ушла, просто пока ее на нынешнем этапе стало чуть-чуть меньше. Музыкальный багаж накоплен, поэтому небольша пауза ничуть не повредит. Сегодня я живу по тем правилам, которые мне диктует жизнь. Очень важно для женщины чувствовать себя состоявшейся, а музыка – это одна из важных частей моей жизни. Она по-прежнему стоит у меня на первом месте. Просто сейчас я думаю, что важнее для меня и моих близких.

– Как бы вы обозначили свое нынешнее состояние?

– Интересно. Мне действительно интересно все то, что я делаю.

Надежда ГРИХАЧЕВА

Метки: N47 (11867) 23 ноября, Интервью, музыка, Рута Ринкявичюте-Бушкевицс