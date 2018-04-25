Рута Вайнене: «Поздравляю, отныне вас будет лечить министр лично»

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Еще десять лет назад пациенту лекарство выписывал лечащий врач. Пациент получал рецепт, в котором было записано оригинальное наименование препарата.

Если в аптеке не было такого лекарства, то аптекарь предлагал – другое, в состав которого входило то же действующее вещество. Этот порядок не понравился Министерству здравоохранения. Работники министерства полагают, что изготовители разными способами рассчитываются с медиками за выписанные конкретные лекарства. Поэтому они рубанули с плеча: обложили налогом подарки фармацевтов медикам, запретили им посещать кабинеты врачей.

Министерство обязало медиков указывать в рецептах только общее название препарата. Фармацевты должны оборудовать экраны, чтобы покупатели могли видеть на них все лекарства с тем же действующим веществом и их цены. Следовательно, уже почти десять лет пациент принимает решение о приобретении конкретного лекарства, посоветовавшись с аптекарем. За последние годы произошли и другие изменения, особенно связанные с порядком компенсирования лекарств, которые можно обобщить выражением «политика ножниц». Ножницами по списку прошлись так, что в нем не осталось лекарств, которые не вписывались в понимание работников министерства в отношении цен и ценообразования на рынке. Таким образом, выбор пациента резко сузился, но и это еще не конец.

Уже с 1 марта фармацевты обязаны пациентам, которым компенсируемое лекарство выписано впервые или после перерыва продолжительностью более шести месяцев, выдать то лекарство, которое изготовитель предложил по самой низкой цене и выиграл в связи с этим конкурс. Такой порядок действует в отношении тех лекарств, которые изготавливают несколько изготовителей. Пациенты, желающие выбрать другое, не самое дешевое лекарство, должны приобрести его на свои средства. Вот так, дорогие пациенты. Отныне вам лекарство будет выписывать не доктор и не аптекарь, а лично министр. И еще, каким впечатляющим способом – по конкурсу наименьшей цены!

Если вы не захотите приобретать лекарство, которое в своих кабинетах вам назначили работники министерства, то платите полную цену. Ваши права как пациента, как налогоплательщика по страхованию здоровья – что это еще за вымысел идеалистов? Конкурсы цены, проводимые властью, — вот это сила! Министерство утверждает, что новый порядок будет способствовать развитию конкуренции между изготовителями. О черный юмор медиков, о казенный цинизм! Конкуренция на рынке лекарств дошла до такого уровня, что у пациента альтернативы для выбора с каждым днем становится все меньше, а работники министерства, даже не краснея, утверждают, что развивают конкуренцию!

Как лекарства, так и политика лекарств имеет свои побочные явления. У медиков просто нет времени и мотивации для регистрации побочного воздействия лекарств, а пациенты даже не знают, что об этом могут сообщить государственной службе по контролю за лекарствами. Или не думают, что после такого сообщения что-либо изменится. Поэтому только часть этих побочных явлений, самых радикальных, доходит до ушей политиков. Так ассоциация людей, страдающих эпилепсией, говорит громко и просит исключений.

Другие, менее организованные пациенты просто втихомолку покидают систему компенсируемых лекарств и по полной цене приобретают некомпенсируемые лекарства. Министерство радуется «экономии» средств и утверждает, что это позволяет включить в список компенсируемых лекарств новые препараты. Мы получаем информацию о том, насколько уменьшилась средняя доплата, но не слышим, сколько пациентов стали приобретать лекарства по полной цене. Список лекарств, которых на рынке Литвы не хватает или вообще нет, ставит жирный минус в отношении политики лекарств, проводимой в последнее время.

Так что держитесь, нас лечит сам министр здравоохранения приказами, лично.

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист

Комментарий для радио LRT