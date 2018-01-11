Руту Ванагайте решили оставить в покое

Вильнюсский окружной суд окончательно констатировал, что нет основания начинать досудебное расследование относительно высказываний Руты Ванагайте о партизанском командире Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе.

«Умысла в действиях Руты Ванагайте не установлено. Поторопился человек, и так получилось», – сказал BNS принявший определение судья Владиславас Лянчикас. Он считает, что писательница сделала ошибку, недооценив весь материал и методы работы НКВД. По словам судьи, высказывания Ванагайте не настолько опасны, чтобы решать вопрос о ее уголовной ответственности. Судья принял во внимание то, что писательница принесла публичные извинения за свои высказывания.

Генеральная прокуратура Литвы 10 ноября объявила, что высказывания Руты Ванагайте о командире литовских партизан Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе не могут быть признаны преступлением, так как нет данных о том, что она намеренно распространяла лживые измышления с целью подорвать уважение людей.

Правоохрана отказалась начать досудебное расследование о клевете на партизана и оскорблении памяти умершего человека. Прокуратуру просили дать оценку лживым утверждениям о том, что он не подвергался пыткам и сотрудничал с КГБ.

По мнению прокуратуры, высказывания Ванагайте следует оценивать в этических и моральных аспектах.

Решение прокуратуры обжаловало Движение борьбы за свободу Литвы.

Рута Ванагайте в начале ноября признала, что распространяла ложные утверждения о командире партизан Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе, и публично принесла извинения за свои «поспешные и высокомерные» комментарии.

Командир боровшихся с советской властью партизан Адольфас Раманаускас-Ванагас был задержан в 1956 году, подвергнут зверским пыткам сотрудниками советской безопасности, а в 1957 году был казнен.

В независимой Литве он был посмертно удостоен высоких государственных наград.

Инф. «ЛК»

Метки: N2 (1194) 11 января, Адолфас Раманаускас-Ванагас, КГБ, Рута Ванагайте