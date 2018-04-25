Ряд стран осудили решение Трампа по Голанам

«Такие вещи именно потому, что находятся вне правового пространства, так как они игнорируют все международные наработки, резолюции Совбеза, решения Совбеза (ООН — ред.) и так далее, они, к сожалению, могут только усугубить ситуацию», — добавила она.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США вновь проигнорировали нормы международного права, признав суверенитет Израиля над Голанами.

«США вновь проигнорировали международное право. Однако это их решение никогда не узаконит израильскую аннексию. Это, напротив, подорвет усилия по мирному урегулированию на Ближнем Востоке и усилит напряженность в регионе», — написал политик в Twitter.

В свою очередь МИД Сирии назвал решение Трампа о Голанах вопиющим нападением на суверенитет страны, сообщает издание SANA.

В ООН заявили о неизменности позиции по статусу Голанских высот. Ранее в Евросоюзе напомнили, что по-прежнему не признают Голанские высоты частью Израиля.

Справка

Голанские высоты до 1967 года были частью Сирии. В ходе Шестидневной войны Израиль занял две трети территории, в 1981 году включил Голаны в состав государства. В Совете Безопасности ООН эти действия назвали аннексией. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта.

korrespondent.net