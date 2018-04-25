Ряд стран осудили решение Трампа по Голанам

Ряд стран осудили решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. С подобными заявлениями уже выступили Россия, Турция и Сирия.
Так, в МИД РФ заявили, что решение США идет в разрез с международным правом и может привести к витку напряженности на Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США вновь проигнорировали нормы международного права, признав суверенитет Израиля над Голанами.
«США вновь проигнорировали международное право. Однако это их решение никогда не узаконит израильскую аннексию. Это, напротив, подорвет усилия по мирному урегулированию на Ближнем Востоке и усилит напряженность в регионе», — написал политик в Twitter.
В свою очередь МИД Сирии назвал решение Трампа о Голанах вопиющим нападением на суверенитет страны, сообщает издание SANA.
В ООН заявили о неизменности позиции по статусу Голанских высот. Ранее в Евросоюзе напомнили, что по-прежнему не признают Голанские высоты частью Израиля.
Справка
Голанские высоты до 1967 года были частью Сирии. В ходе Шестидневной войны Израиль занял две трети территории, в 1981 году включил Голаны в состав государства. В Совете Безопасности ООН эти действия назвали аннексией. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта.