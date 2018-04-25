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«Ryanair» — даже подходящий по размерам чемодан не удастся пронести в салон без доплаты

Фото из открытых источников

Второй раз за год авиакомпания Ryanair сокращает нормы провозки багажа.

Сейчас пассажирам лоукостера разрешается проносить в салон без доплаты одну большую сумку и одну маленькую. Однако с 1 ноября норма сократится до одной маленькой сумки, которая должна помещаться под сиденьем впереди стоящего кресла.

Чемодан весом до 10 кг можно будет провезти бесплатно, если пассажир доплатит £6 за приоритет при посадке. Причем в салон будет дозволено взять сумки только 95 пассажирам (это примерно половина от общего числа), остальным придется сдавать их в багаж. Это обойдется уже в £8 фунтов. Провоз клади весом более 20 кг будет стоить, как обычно – £25.

Подробнее на корпоративном сайте компании: https://corporate.ryanair.com/news

Как утверждает компания, принятыми мерами она не пытается «нажиться» на своих пассажирах. Наоборот, лоукостер намерен таким образом сократить время посадки на борт. Изменения, по утверждению представителей Ryanair, затронут только 40% пассажиров, поскольку 30% пользуются билетами с доплатой за приоритетную посадку, а остальные 30% не берут с собой больше одной сумки.

Директор по маркетингу Ryanair Кенни Джакобс заявил, что новая политика «ускорит посадку и сократит задержку рейсов», побуждая путешественников летать налегке. Однако есть у компании проблемы и посущественнее задержки рейсов.

Информация «Ryanair»

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