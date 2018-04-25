«Ryanair» — даже подходящий по размерам чемодан не удастся пронести в салон без доплаты

🔊 Воспроизвести

Второй раз за год авиакомпания Ryanair сокращает нормы провозки багажа.

Сейчас пассажирам лоукостера разрешается проносить в салон без доплаты одну большую сумку и одну маленькую. Однако с 1 ноября норма сократится до одной маленькой сумки, которая должна помещаться под сиденьем впереди стоящего кресла.

Чемодан весом до 10 кг можно будет провезти бесплатно, если пассажир доплатит £6 за приоритет при посадке. Причем в салон будет дозволено взять сумки только 95 пассажирам (это примерно половина от общего числа), остальным придется сдавать их в багаж. Это обойдется уже в £8 фунтов. Провоз клади весом более 20 кг будет стоить, как обычно – £25.

Как утверждает компания, принятыми мерами она не пытается «нажиться» на своих пассажирах. Наоборот, лоукостер намерен таким образом сократить время посадки на борт. Изменения, по утверждению представителей Ryanair, затронут только 40% пассажиров, поскольку 30% пользуются билетами с доплатой за приоритетную посадку, а остальные 30% не берут с собой больше одной сумки.

Директор по маркетингу Ryanair Кенни Джакобс заявил, что новая политика «ускорит посадку и сократит задержку рейсов», побуждая путешественников летать налегке. Однако есть у компании проблемы и посущественнее задержки рейсов.

Информация «Ryanair»