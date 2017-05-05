Ryanair начинает рейсы в Неаполь, Rusline – в Санкт-Петербург

Ирландский лоукостер Ryanair в четверг начал осуществлять авиарейсы из Каунаса в итальянский Неаполь.

Представитель контролирующей три аэропорта Литвы компании Lietuvos oro uostai Агне Мажейките сказала BNS, что полеты в Неаполь будут выполняться два раза в неделю.

22 мая должны стартовать полеты российской авиакомпании Rusline из Вильнюса в Санкт-Петербург.

В этом году Ryanair начало рейсы из Паланги в Глазго (Шотландия). Латвийская авиакомпания Air Baltic – из Вильнюса в Мюнхен и Париж, а венгерский лоукостер Wizz Air – из Вильнюса в Гетерборг.

BNS

Метки: Ryanair, Литва, Санкт-Петербург