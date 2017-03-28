Ryanair расширяется, и в Литве могут появиться и другие базы по ремонту вертолетов

Ирландский лоукостер Ryanair намерен развивать в Каунасе базу по ремонту и техническому надзору за самолетами и трудоустроить 50 новых работников. Министр транспорта и коммуникаций Литвы Рокас Масюлис надеется, что и другие авиакомпании захотят последовать примеру Ryanair и развивать бизнес по ремонту самолетов в Литве.

“Мы надеемся, что если сможем провести в жизнь ожидания Ryanair, то в Литву придут и другие”, – сказал министр BNS.

Менеджер Ryanair по операциям Мик Хайки на прошлой неделе обсудил с Р. Масюлисом в Каунасе планы развития предприятия. Ryanair сообщает, что планируемое развитие позволит увеличить число работников с 200 до 250.

По словам Р. Масюлиса, в долгосрочные планы Ryanair входит увеличение числа работников примерно до 500. Однако для этого Литва должна доказать, что ее инфраструктура годится для этого, стране нужно подготовить достаточное число инженеров.

“Мы заинтересованно выслушали планы их развития и постараемся сделать все, чтобы предпочтение было отдано Каунасу, а не другому месту. Для этого будет усилена Администрация гражданской авиации – чтобы соответствовать их ожиданиям. Она должна быстрее сертифицировать инженеров и механиков, работающих с самолетами. И с министром образования мы уже договорились, чтобы министерство создало все возможности для обучения авиационных механиков и получения специальности, потому что таких специалистов может понадобиться от 300 до 500 только на Ryanair”, – сказал BNS Р. Масюлис.

Авиакомпания Ryanair уже заказала 380 новых самолетов Boeing, которые до 2024 года увеличат парк Ryanair до 600 самолетов. На технических базах Ryanair в Европе планируется создать в общей сложности 1 тыс. новых рабочих мест.

BNS

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