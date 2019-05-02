Ryanair: самолет из Вильнюса в Венецию не поднялся из-за болезни экипажа

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В четверг утром из Вильнюса не вылетел самолет ирландской авиакомпании Ryanair — рейс отложен на восемь часов, сообщили литовские порталы новостей.

Самолёт бюджетной авиакомпании Ryanair в четверг утром не вылетел из Вильнюса в Венецию из-за болезни экипажа, сообщила компания агентству BNS.

По словам представителя по связям с общественностью компании — оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Тадаса Василяускаса, самолет не вылетел не по причине технической неисправности, а из-за нехватки членов экипажа.

«Рейс из Вильнюса в аэропорт Венеции Тревизо запаздывал из-за болезни экипажа. Клиентам были предоставлены два комплекта купонов на безалкогольные напитки, а вылет должен состояться в 14.45 по местному времени. Ryanair искренне извиняется перед всеми клиентами, пострадавшими от этой задержки», — говорится в представленном BNS комментарии компании.

Как сообщили СМИ, вылет должен был состояться в 7 час. утра.

Как писал портал 15min.lt, пару месяцев назад Ryanair предупредил путешественников о том, что летний сезон может привести к большему количеству задержек и отмене рейсов, чем в прошлом году. Это может быть связано с продолжающимися забастовками авиадиспетчеров.

BNS